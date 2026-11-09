IND vs NZ Test : भारताच्या पाच खेळाडूंची शेवटच्या दोन वन डे सामन्यांतून माघार; नेमकं कारण काय? मग त्यांच्या जागी कोण येणार?

India Test specialists to miss final two ODIs against New Zealand: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या वन डे मालिकेतील तिसरा सामना मंगळवारी हॅमिल्टन येथे होणार आहे. पण, हॅमिल्टन येथे सोमवारी मुसळधार पाऊस पडतोय आणि त्यामुळे भारतीय खेळाडूंना सराव करता आला नाही. मंगळवारीही पावसाची शक्यता असल्याने सामन्यावरच प्रश्नचिन्ह आहे. मात्र, या सामन्यानंतर भारताचे पाच खेळाडू वन डे संघाची साथ सोडणार आहेत. त्यामुळे शेवटच्या दोन वन डे सामन्यासाठी भारताच्या संघात बदल पाहायला मिळणार आहे. .भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल, लोकेश राहुल व अंशुल कंबोज यांची वन डे मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांसाठीच निवड झाली होती. कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराज हे पाचही सामन्यासाठीच्या संघाचे सदस्य आहेत. पण, Cricinfo ने दिलेल्या वृत्तानुसार गिल, राहुल व कंबोज हे उर्वरित दोन वन डे सामन्यात खेळणार नाहीत, तर सिराज व कुलदीप हेही १३ व १५ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमीच आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Team India Update : गौतम गंभीरच्या टीममध्ये दोन गट पडणार; IND vs NZ कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय संघात महत्त्वाच्या हालचाली... नेमकं काय घडलं?."कोटक आणि मॉर्केल ११ नोव्हेंबरला फलंदाज शुभमन गिल आणि केएल राहुल, वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज व कुलदीप यादव यांच्यासोबत वेलिंग्टनसाठी रवाना होतील. हे सर्व खेळाडू कसोटी संघाचा भाग आहेत आणि माउंट माउंगानुई येथे होणाऱ्या चौथ्या आणि पाचव्या वन डे सामन्यात खेळणार नाहीत," असे क्रिकइन्फोने वृत्त दिले आहे..न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील पहिला कसोटी सामना १९ ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह येथे खेळवला जाणार आहे, तर दुसरा कसोटी सामना २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर दरम्यान क्राइस्टचर्चच्या हॅगली ओव्हलवर खेळवला जाईल. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलच्या शर्यतीत कायम राहण्यासाठी भारताला दोन्ही कसोटी जिंकणे महत्त्वाचे आहे..IND vs NZ Test Series : गौतम गंभीरचा मास्टर प्लान! वन डे गाजवणाऱ्या ३ खेळाडूंना कसोटी संघासोबत थांबण्यास सांगितले; नेमकं काय शिजतंय?.४ थ्या आणि ५ व्या वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ :श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (उपकर्णधार आणि यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर आणि कुलदीप यादव.India squad for Test series against New Zealand:शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.