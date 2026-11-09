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IND vs NZ Test : भारताच्या पाच खेळाडूंची शेवटच्या दोन वन डे सामन्यांतून माघार; नेमकं कारण काय? मग त्यांच्या जागी कोण येणार?

India vs New Zealand fourth ODI squad changes: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या वन डे मालिकेतील अखेरचे दोन सामने १३ आणि १५ नोव्हेंबरला माउंट माउंगानुई येथे खेळवले जाणार आहेत. मात्र, या सामन्यांपूर्वी भारतीय संघात महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.
India Test specialists to miss final two ODIs against New Zealand

India Test specialists to miss final two ODIs against New Zealand

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Test specialists to miss final two ODIs against New Zealand: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या वन डे मालिकेतील तिसरा सामना मंगळवारी हॅमिल्टन येथे होणार आहे. पण, हॅमिल्टन येथे सोमवारी मुसळधार पाऊस पडतोय आणि त्यामुळे भारतीय खेळाडूंना सराव करता आला नाही. मंगळवारीही पावसाची शक्यता असल्याने सामन्यावरच प्रश्नचिन्ह आहे. मात्र, या सामन्यानंतर भारताचे पाच खेळाडू वन डे संघाची साथ सोडणार आहेत. त्यामुळे शेवटच्या दोन वन डे सामन्यासाठी भारताच्या संघात बदल पाहायला मिळणार आहे.

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