Cricket

VIRAL VIDEO: “गलत करते हो यार…” रोहित शर्मा संतापला; चिमुकलीच्या सुरक्षिततेसाठी पुढे सरसावला, मुंबई विमानतळावर काय घडलं?

Rohit Sharma scolds parents at Mumbai airport: मुंबईच्या विमानतळावर गर्दीतून पुढे जात असताना रोहित शर्माच्या लक्षात आले की काही पालकांनी आपल्या चिमुकल्या मुलीला मध्येच उभं केलं आहे.
Rohit Sharma ensures a little girl’s safety at Mumbai Airport as a viral video

Rohit Sharma ensures a little girl’s safety at Mumbai Airport as a viral video

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rohit Sharma’s Human Side Wins Hearts Video: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा न्यूझीलंडविरुद्धच्या ( IND vs NZ) वन डे मालिकेसाठी मुंबईहून वडोदाराच्या दिशेने रवाना झाला आहे. मुंबई विमानतळावर रोहित पोहोचला, तेव्हा त्याचा फोटो काढण्यासाठी माधम्यांसह चाहत्यांची गर्दी होती. या गर्दीमध्ये त्याचे लक्ष एका चिमुकलीकडे गेले आणि तिच्या सुरक्षिततेसाठी रोहित आटापीटा करताना दिसता. एवढ्या गर्दीत चिमुकलीला असेच सोडून जाणाऱ्या पालकांना त्याने फैलावर घेतले. "असं मुलांना मध्येच आणू नका, काय करताय तुम्ही, चुकीचं करताय यार.." असे रोहित Video मध्ये बोलताना दिसला.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
india vs new zealand
mumbai cricket
Cricket Viral Video
cricket news today
viral video
viral video Mumbai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com