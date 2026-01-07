VIRAL VIDEO: “गलत करते हो यार…” रोहित शर्मा संतापला; चिमुकलीच्या सुरक्षिततेसाठी पुढे सरसावला, मुंबई विमानतळावर काय घडलं?

Rohit Sharma’s Human Side Wins Hearts Video: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा न्यूझीलंडविरुद्धच्या ( IND vs NZ) वन डे मालिकेसाठी मुंबईहून वडोदाराच्या दिशेने रवाना झाला आहे. मुंबई विमानतळावर रोहित पोहोचला, तेव्हा त्याचा फोटो काढण्यासाठी माधम्यांसह चाहत्यांची गर्दी होती. या गर्दीमध्ये त्याचे लक्ष एका चिमुकलीकडे गेले आणि तिच्या सुरक्षिततेसाठी रोहित आटापीटा करताना दिसता. एवढ्या गर्दीत चिमुकलीला असेच सोडून जाणाऱ्या पालकांना त्याने फैलावर घेतले. "असं मुलांना मध्येच आणू नका, काय करताय तुम्ही, चुकीचं करताय यार.." असे रोहित Video मध्ये बोलताना दिसला..रोहित शर्मा आणि विराट कोहली, या जोडीला पुन्हा एकदा निळ्या जर्सीत पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. दक्षिण आफ्रिका मालिकेनंतर हे दोन दिग्गज विजय हजारे ट्रॉफीत खेळले होते आणि त्यांनी मैदान गाजवलेही. आता ते ११ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत खेळणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा येथे खेळवण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी रोहित मुंबईहून वडोदराच्या दिशेने रवाना झाला आहे. विराट, कर्णधार शुभमन गिलसह काही खेळाडू आधीच वडोदरा येथे दाखल झाले आहेत..मुंबई विमानतळावर पोहोचलेल्या रोहितसोबत फोटो काढण्यासाठी चाहते त्याच्य आजूबाजूला जमल्याचे दिसले. मीडियाचे कॅमेरामनही तेथे होते आणि या गर्दीत एक चिमुकली सापडली. रोहितला हे लक्षात आले आणि त्याने त्या चिमुकलीचा हात पकडला आणि तिचे पालक कोण आहे, ही विचारपूस केली. त्याने चिमुकलीला तिच्या आईकडे दिले. पण, पालकांचा असा गैरजबाबदारपणा पाहून त्याला राग आला आणि हे चुकीचं करताय असं तो म्हणाला. .ऑस्ट्रेलिया दौरा गाजवल्यानंतर रोहितने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांत ५७, १४ व ७५ धावांची खेळी केली. त्यानंतर विजय हजारे ट्रॉफीत त्याने १५५ धावा चोपल्या होत्या. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्ध त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्यासाठी रोहित प्रचंड मेहनत घेत आहे. मुंबईच्या BKC च्या मैदानावर त्याने दोन-तीन दिवस प्रचंड घाम गाळला आणि तेथेही त्याला पाहण्यासाठी चाहते मोठ्या संख्येने जमले होते. .३८ वर्षीय रोहितने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. २७९ वन डे सामन्यांत त्याने ११५१६ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ३३ शतकं व ६१ अर्धशतकांसह ३ द्विशतकांचा समावेश आहे.भारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रिषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.