Gary Sobers: गॅरी सोबर्सच्या फटकेबाजीने दणाणले होते नागपूर विद्यापीठाचे मैदान, ६८ वर्षांपूर्वी ठोकलेल्या नाबाद १६१ धावा

सकाळ : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अमरावती मार्गावरील मैदानावर एकेकाळी सर गॅरी सोबर्स, रोहन कन्हाय, सर कॉनरॅड हंट, लान्स गिब्ज अन वेस्ली हॉलसारखे वेस्ट इंडीजचे धुरंधर क्रिकेटपटू खेळल्याचे क्वचितच नागपूरकरांना माहिती असेल. ६८ वर्षांपूर्वी झालेल्या त्या ऐतिहासिक सामन्यात सोबर्स व हंट यांनी षट्कार-चौकारांची तुफान आतषबाजी करून विद्यापीठाचे मैदान अक्षरशः दणाणून सोडले होते..विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या मैदानाला कसोटी दर्जा मिळण्यापूर्वी भारत दौऱ्यावर येणारे पाहुणे संघ नागपुरात नियमित सराव सामने खेळायचे. असाच एक तीनदिवसीय सराव सामना वेस्ट इंडीज आणि संयुक्त विद्यापीठ संघादरम्यान डिसेंबर १९५८ मध्ये विद्यापीठ मैदानावर झाला होता. पाहुण्या संघात सोबर्स, कन्हाय, हंट व गिब्जसारखे धुरंधर फलंदाज, तर हॉल व गिलख्रिस्टसारख्या अक्षरशः आग ओकणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांचा समावेश होता. तर, दुसरीकडे विद्यापीठ संघातही रमाकांत देसाई, फारुक इंजिनिअर व अरविंद आपटेंसारखे दिग्गज होते..Garfield Sobers: क्रिकेटच्या इतिहासातील महान ऑलराउंडर काळाच्या पडद्याआड! गॅरी सोबर्स यांचं निधन; क्रीडाजगत शोकसागरात.वेस्ट इंडीजनं नाणेफेक जिंकल्यानंतर कन्हाय-हंट या सलामी जोडीने अपेक्षेप्रमाणे आक्रमक सुरवात केली. कन्हायची (४३ धावा) विकेट पडल्यानंतर सोबर्सचे मैदानात आगमन झाले अन सारे चित्रच पालटले. सोबर्स आणि हंट जोडीने विद्यापीठाच्या गोलंदाजांवर तुटून पडत चौकार-षट्कारांचा तुफान पाऊस पाडला. अवघ्या काही तासांतच विंडीजने ३६८ धावा फलकावर टांगल्या. त्यावेळी सोबर्सच्या ''कॉलम''मध्ये तब्बल नाबाद १६१ धावा होत्या. तर हंटनेही १३७ धावा ठोकल्या. फलंदाजांनी त्यांचे काम चोखपणे बजावल्यानंतर आता वेळ गोलंदाजांची होती..गिलख्रिस्टने सहा व हॉलने तीन बळी टिपून विद्यापीठ संघाचा अवघ्या ४७ धावांत खुर्दा केला. फॉलोऑनच्या नामुष्कीनंतरही चित्र फारसं बदललं नाही. विल्यम रॉड्रिग्जच्या सात बळींच्या जोरावर विद्यापीठ संघाला दुसऱ्याही डावातही १६७ धावांत गुंडाळून विंडीजने हा सामना एक डाव १५२ धावांच्या दणदणीत फरकाने जिंकून तीन दिवसांची ''मॅच'' दोनच दिवसांतच संपवली..T20 World Cup: आठवणीत रमताना: २००७ ची फायनल, विंडीजचा धमाका ते २०२४ मधील विजेतेपद....आठ हजारांवर नागपूरकरांनी घेतलाआनंद विद्यापीठ मैदानावरील त्या ऐतिहासिक लढतीचा आनंद घेण्यासाठी तब्बल आठ हजारांवर नागपूरकरांनी हजेरी लावली होती. मैदानाच्या सभोवताल भव्य शामियाना उभारण्यात आला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, या सामन्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघाचे कर्णधार गुलाम अहमद हे खास नागपुरात आले होते. तर जी. टी. एक्सप्रेसने संघाचे कानपूरहून आगमन झाले होते आणि सदर येथील माऊंट हॉटेलमध्ये खेळाडूंचा मुक्काम होता. तत्कालीन महापौर मदनगोपाल अग्रवाल यांच्या हस्ते कार्पोरेशन लॉनवर दोन्ही संघांचे जंगी स्वागत करण्यात आले होते, अशी माहिती प्रसिद्ध सांख्यिकीतज्ज्ञ प्रकाश तपस्वी यांनी ‘सकाळ’ला दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.