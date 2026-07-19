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Gary Sobers: गॅरी सोबर्सच्या फटकेबाजीने दणाणले होते नागपूर विद्यापीठाचे मैदान, ६८ वर्षांपूर्वी ठोकलेल्या नाबाद १६१ धावा

Garry Sobers unbeaten 161 in Nagpur University Ground: ६८ वर्षांपूर्वी नागपूर विद्यापीठाच्या मैदानावर सर गॅरी सोबर्स यांनी नाबाद १६१ धावांची ऐतिहासिक खेळी करत वेस्ट इंडीजला दणदणीत विजय मिळवून दिला. त्या अविस्मरणीय सामन्याचा इतिहास जाणून घ्या.
Gary Sobers

Gary Sobers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सकाळ : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अमरावती मार्गावरील मैदानावर एकेकाळी सर गॅरी सोबर्स, रोहन कन्हाय, सर कॉनरॅड हंट, लान्स गिब्ज अन वेस्ली हॉलसारखे वेस्ट इंडीजचे धुरंधर क्रिकेटपटू खेळल्याचे क्‍वचितच नागपूरकरांना माहिती असेल.

६८ वर्षांपूर्वी झालेल्या त्या ऐतिहासिक सामन्यात सोबर्स व हंट यांनी षट्‌कार-चौकारांची तुफान आतषबाजी करून विद्यापीठाचे मैदान अक्षरशः दणाणून सोडले होते.

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