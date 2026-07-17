Rohit Sharma चा पत्ता कट केला, आता विराट कोहलीचा नंबर? गौतम गंभीर, अजित आगरकर यांच्यात ऐकी; पडद्यामागे काय शिजतंय?

BCCI plans for Virat Kohli 2027 World Cup: निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर आणि संघ व्यवस्थापनाचे प्रमुख गौतम गंभीर यांनी टीम इंडियाच्या भविष्याच्या दृष्टीने कठोर निर्णय घेतले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रोहित शर्माला ( Rohit Sharma) थांबण्याचा निर्णय सांगण्यात आला आहे. लॉर्ड्सवरील तिसरा वन डे सामना रोहितचा शेवटचा ठरू शकतो आणि तो कदाचित निवृत्ती जाहीर करू शकतो. रोहित आधीच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटीतून निवृत्त झाला आहे. आता रोहितला वन डे क्रिकेटमध्येही थांबण्यास सांगितल्यानंतर पुढचा नंबर विराट कोहलीचा, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. विराटच्या बाबतीत गौतम गंभीर व आगरकर यांच्या ऐकी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे..रोहितप्रमाणे विराटलाही ट्वेंटी-२० व कसोटी संघातून रितसर बाहेर केले गेले. त्यामुळेच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर रोहितसह विराटने निवृत्ती जाहीर केली आणि त्यानंतर मागच्या वर्षी इंग्लंड दौऱ्यावर संधी मिळणार नाही, हे समजताच कसोटीलाही दोघांनी रामराम केला. त्यामुळे आता वन डे क्रिकेटमधूनही रोहितनंतर विराटचा नंबर लागेल अशी चर्चा आहे. ३९ वर्षीय रोहितला सध्या सुरू असलेल्या इंग्लंड मालिकेत दोन सामन्यांत ३७ धावा करता आल्या. त्यामुळेच त्याच्या जागी आता यशस्वी जैस्वालला संधी देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे..रोहित शर्माचा BCCI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चेचा प्रयत्न अन्...! आगरकरच्या अल्टिमेटमनंतर हालचाल; लॉर्ड्सवर नेमकं काय होणार?.पण, रोहितच्या बाबतीत जो कठोर निर्णय घेतला गेला आहे, तसाच विराटसाठी घेतला जाणार नाही. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी विराटची निवड ही निश्चित आहे आणि यासाठी गंभीर व आगरकर यांच्यात ऐकी झाली आहे. विराटचा फॉर्म व फिटनेस चांगला आहे आणि तो पुढील वर्षी दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया व झिम्बाब्वे येथे होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळणार हे पक्के आहे. वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा तो जगातील दुसरा फलंदाज आहे. त्याशिवाय त्याच्या नावावर सर्वाधिक ५४ शतकं आहेत..विराटने एकूण ३१३ वन डे सामन्यांत ३०१ डावांत ५८.५३ च्या सरासरीने १४८६७ धावा केल्या आहेत. त्यात ५४ शतकं व ७८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याने १३८५ चौकार व १६८ षटकार खेचले असून १६८ झेलही त्याच्या नावावर आहेत. कसोटीतही विराटने १२३ सामन्यांत ३० शतकं व ३१ अर्धशतकांसह ९२३० धावा केल्या आहेत, ट्वेंटी-२०त १२५ सामन्यांत ४१८८ धावा त्याने केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.