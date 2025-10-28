Gautam Gambhir: बेधडक खेळताना चुका होणार ! टी-२० मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर गंभीरकडून सूर्यकुमारची पाठराखण

नवी दिल्ली : बेधडक ब्रँडनुसार खेळत असताना कधीकधी अपयश येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या घसरलेल्या फॉर्मची चिंता वाटत नाही, असे मत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी व्यक्त केले..बुधवारपासून भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघांत सुरू होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर यांनी व्यक्त केलेला हा विश्वास कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे मनोबल वाढवणारा आहे..काही महिन्यांपूर्वी टी-२० प्रकारातील फलंदाजीच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेल्या सूर्यकुमारच्या बॅटमधून धावांचा ओघ आटला आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या महिन्यात आशिया करंडक जिंकला, परंतु स्वतः सूर्यकुमारला सात सामन्यांत मिळून केवळ ७२ धावाच करता आल्या होत्या..खरे सांगायचे तर मला सूर्याच्या फॉर्मची चिंता नाही, कारण या टी-२० प्रकारात आम्ही बेधडक खेळाचे धोरण तयार केले आहे आणि त्यानुसार खेळत आहोत, अशी अतिआक्रमक मानसिकता तयार केल्यावर अपयश येणे गृहीत धरलेले असते, असे गंभीर यांनी ‘जिओ हॉटस्टार’च्या.चर्चासत्रात सांगितले.गंभीर पुढे म्हणतात, सूर्यकुमार ३० चेंडूंत ४० धावा करून त्याच्यावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देऊ शकतो, परंतु अतिआक्रमक धोरणानुसार खेळ करायचे हे आम्ही एकत्रितपणे ठरवले आहे. त्यामुळे अधूनमधून अपयश आले, तर ते स्वीकारण्याजोगे आहे. सूर्यकुमार अपयशी ठरत असला तरी अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा स्फोटक फलंदाजी करत असल्यामुळे संघावर त्याचा परिणाम होत नाही. आम्ही वैयक्तिक एकाचा नव्हे, तर संपूर्ण संघाचा विचार करतो, असे सांगून गंभीर पुढे म्हणाले, सध्या अभिषेक शर्मा कमालीचा फॉर्मात आहे. संघ म्हणून विचार केला जातो तेव्हा वैयक्तिक किती धावा केल्या यापेक्षा त्याने पाडलेला प्रभाव मोलाचा असतो..Puneri Paltan: '२००-२५० पाँइंट्स मिळवूनही संघ खालच्या स्थानावर असेल तर काही उपयोग नाही, त्यापेक्षा...' अस्लम इनामदार स्पष्टच बोलला.‘प्रतिस्पर्ध्यांनी धसका घ्यावा असा संघ हवा’विजय किती मिळाले, किती पराभव झाले याचा विचार करायचा नाही, पराभवाचे भय ठेवायचे नाही. प्रतिस्पर्ध्यांनी धसका घ्यावा, असा संघ आपल्याला तयार करायचा आहे, असा माझा आणि सूर्यकुमार कर्णधार झाला तेव्हा आमचा पहिला संवाद होता.बेधडक खेळाची मानसिकता बाळगल्यावर चुका होणारच, परंतु त्यामुळे आपली मानसिकता बदलायची नाही, असेही आपण सांगितले असल्याचे गंभीर म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.