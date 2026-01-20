Gautam Gambhir trolled by fans after India loss: भारतीय संघाला तिसऱ्या वन डे सामन्यातील पराभवामुळे न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका गमवावी लागली. न्यूझीलंडने भारतात जिंकलेली ही पहिलीच वन डे मालिका ठरली. या पराभवामुळे पु्न्हा एकदा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर चाहत्यांच्या निशाण्यावर आला आहे. मागच्या वर्षी न्यूझीलंडविरुद्धची कसोटी मालिका, या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची कसोटी मालिका गमावल्यानंतर घरच्या मैदानावर भारताने किवींविरुद्ध वन डे मालिकाही गमावली. त्यामुळे चाहते संतापले आणि त्यांनी गौतम गंभीर हाय हाय अशी नारेबाजी केली. हे सर्व विराट कोहली ( Virat Kohli) समोर घडलं आणि त्याची रिअॅक्शन व्हायरल होत आहे..हा व्हिडिओ इंदूरमध्ये झालेल्या मालिकेतील तिसऱ्या वन डे सामन्यानंतरचा आहे. भारताच्या ४१ धावांनी पराभवानंतरचा हा व्हिडिओ असल्याचा दावा केला जात आहे. यात चाहते स्टँडवरून " गौतम गंभीर हाय-हाय" असे ओरडत आहे. यादरम्यान, विराट कोहली, गौतम गंभीर, केएल राहुल मैदानावर उभे आहेत. चाहत्यांची नारेबाजी ऐकताच विराट कोहलीला अविश्वास वाटला आणि त्याची प्रतिक्रिया व्हायरल झालीय. या व्हिडीओमध्ये गौतम गंभीर, विराट कोहली, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, श्रेयस अय्यर आणि हर्षित राणा मैदानावर दिसत आहेत..भारताने मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना ४१ धावांनी गमावला. न्यूझीलंडने विजयासाठी ३३८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, पण विराट कोहलीच्या ( १२४) शतकानंतरही भारत जिंकू शकला नाही. न्यूझीलंडने ३८ वर्षांचा दुष्काळ संपवला आणि भारतात त्यांची पहिली वन डे मालिका जिंकली. कोहलीने त्याचे ५४ वे एकदिवसीय शतक झळकावले. त्याच्या आधी नितीश कुमार रेड्डी ( ५३) आणि हर्षित राणा ( ५२) यांनी अर्धशतके झळकावली..क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी ! एकाच दिवशी India vs Pakistan यांच्यात दोन लढती; T20 World Cup अन्... तारीख नोट करून ठेवा.न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिचेलने १३१ चेंडूंत १३७ धावांची खेळी केली, तर ग्लेन फिलिप्सने ८८ चेंडूंत १०६ धावा चोपल्या. या दोघांच्या शतकांनी किवींना ८ बाद ३३७ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारताकडून अर्शदीप सिंग व हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.