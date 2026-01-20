Cricket

Viral Video : गौतम गंभीर हाय हाय...! चाहत्यांची नारेबाजी, विराट कोहलीची रिअ‍ॅक्शन होतेय व्हायरल

Virat Kohli reaction to Gautam Gambhir hai hai chants : भारताच्या न्यूझीलंडविरुद्ध १८ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या वन डे पराभवानंतर एक धक्कादायक दृश्य पाहायला मिळालं. चाहत्यांनी थेट भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याविरोधात “गंभीर हाय हाय” अशा घोषणा दिल्या.
Virat Kohli reaction to Gambhir hai hai chants

Virat Kohli reaction to Gambhir hai hai chants

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir trolled by fans after India loss: भारतीय संघाला तिसऱ्या वन डे सामन्यातील पराभवामुळे न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका गमवावी लागली. न्यूझीलंडने भारतात जिंकलेली ही पहिलीच वन डे मालिका ठरली. या पराभवामुळे पु्न्हा एकदा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर चाहत्यांच्या निशाण्यावर आला आहे. मागच्या वर्षी न्यूझीलंडविरुद्धची कसोटी मालिका, या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची कसोटी मालिका गमावल्यानंतर घरच्या मैदानावर भारताने किवींविरुद्ध वन डे मालिकाही गमावली. त्यामुळे चाहते संतापले आणि त्यांनी गौतम गंभीर हाय हाय अशी नारेबाजी केली. हे सर्व विराट कोहली ( Virat Kohli) समोर घडलं आणि त्याची रिअ‍ॅक्शन व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Gautam Gambhir
Cricket Video
india vs new zealand
cricket news today
viral video

Related Stories

No stories found.