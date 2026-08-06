Cricket

Gautam Gambhir: श्रीलंका दौऱ्याआधी गंभीरचा टीम इंडियाला स्पष्ट संदेश; “पहिल्या दिवसापासून तयार राहा”, नेमकं काय घडलं?

Gautam Gambhir Message Team India: श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी गौतम गंभीरने टीम इंडियाला स्पष्ट संदेश दिला. पहिल्या दिवसापासून प्रत्येक आव्हानासाठी तयार राहण्याचं आवाहन केलं.
Gautam Gambhir Message Team India

Gautam Gambhir Message Team India

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Gautam Gambhir Message Team India: भारत आणि श्रीलंका(IND VS SL) यांच्यात १५ ऑगस्टपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू होत आहे. ही मालिका जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दृष्टीने भारतीय संघासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. पहिला सामना गॉल येथे खेळवला जाणार आहे.

या मालिकेपूर्वी भारतीय संघाने कोलंबोमध्ये सरावाला सुरुवात केली आहे. ७ ते ९ ऑगस्टदरम्यान भारतीय संघ तीन दिवसांचा सराव सामना खेळणार असून, त्यानंतर संघ गॉलकडे रवाना होईल. मात्र मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने खेळाडूंना एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Gautam Gambhir
players
cricket news today
latest cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com