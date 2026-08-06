Gautam Gambhir: श्रीलंका दौऱ्याआधी गंभीरचा टीम इंडियाला स्पष्ट संदेश; “पहिल्या दिवसापासून तयार राहा”, नेमकं काय घडलं?

Gautam Gambhir Message Team India: भारत आणि श्रीलंका(IND VS SL) यांच्यात १५ ऑगस्टपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू होत आहे. ही मालिका जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दृष्टीने भारतीय संघासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. पहिला सामना गॉल येथे खेळवला जाणार आहे. या मालिकेपूर्वी भारतीय संघाने कोलंबोमध्ये सरावाला सुरुवात केली आहे. ७ ते ९ ऑगस्टदरम्यान भारतीय संघ तीन दिवसांचा सराव सामना खेळणार असून, त्यानंतर संघ गॉलकडे रवाना होईल. मात्र मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने खेळाडूंना एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे..या सरावादरम्यान भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने खेळाडूंशी संवाद साधला. त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पहिल्याच दिवसापासून कोणत्याही परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या तयार राहावं लागेल. गंभीर पुढे म्हणाला , "आपण कोणासाठी खेळतोय आणि आपलं ध्येय काय आहे, हे प्रत्येकाला माहीत आहे..Gautam Gambhir: Team India मध्ये मोठा पेच! गौतम गंभीरच्या कार्यपद्धतीवर वरिष्ठ खेळाडू नाराज? ड्रेसिंग रूममधील चर्चेने वाढली खळबळ.मैदानावर उतरल्यानंतर फलंदाजी असो किंवा गोलंदाजी, प्रत्येक आव्हान स्वीकारण्याची तयारी हवी. आपल्याला आपल्या क्षमतेवर विश्वास ठेवायचा आहे आणि प्रत्येक सामन्यात शंभर टक्के द्यायचं आहे." ही मालिका आपल्या नावावर करण्याच्या उद्देशाने भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे..भारतासाठी ही मालिका खूप महत्त्वाची आहे. सध्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या (WTC) गुणतालिकेत भारत पाचव्या स्थानावर आहे. त्यामुळे श्रीलंकेविरुद्ध चांगली कामगिरी करून गुणतालिकेत वर जाण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असणार आहे. ही मालिका जिंकल्यानंतर भारतीय संघाला मोठा दिलासा मिळू शकतो आणि गुणतालिकेतही बदल पाहायला मिळू शकतात.यावेळी गौतम गंभीर यांनी कसोटी संघात पहिल्यांदाच संधी मिळालेल्या सारांश जैन आणि औकिब नबी यांचं खास स्वागत केलं. त्यांनी दोघांचं कौतुक करत मेहनतीचं फळ मिळाल्याचं सांगितलं..सारांश जैनबद्दल बोलताना गंभीर म्हणाला , "तू इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहेस. संधी मिळाल्यावर देशासाठी चांगली कामगिरी करशील, याची मला खात्री आहे."औकिब नबीबद्दल बोलताना म्हणाला की , "गेल्या देशांतर्गत हंगामात तुझी कामगिरी खूप चांगली होती. जम्मू-काश्मीरला रणजी ट्रॉफी जिंकून देण्यात तुझा मोठा वाटा होता. आता भारतीय संघात संधी मिळाली आहे, तिचा नक्की फायदा घे.".Saransh Jain: वडिलांनी मुलासाठी कॅन्सरच लपवला! आज तोच खेळाडू टीम इंडियात; भावूक कहाणी डोळे पाणावेल.गंभीरने संघाचे नवे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक सुभदीप घोष यांचंही स्वागत केलं. त्यांनी सांगितलं की, त्यांचा अनुभव आणि ऊर्जा संघासाठी नक्कीच उपयोगी ठरेल.दरम्यान, भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिली कसोटी १५ ते १९ ऑगस्टदरम्यान गॉल येथे होणार आहे. दुसरी कसोटी २३ ते २७ ऑगस्टदरम्यान कोलंबोच्या एसएससी मैदानावर खेळवली जाईल. त्याआधी भारतीय संघ सराव सामन्यात आपली तयारी तपासणार असून, मालिकेची विजयी सुरुवात करण्याचा संघाचा निर्धार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.