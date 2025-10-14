गौतम गंभीरचे Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्या भविष्याबाबत मोठं विधान! मोजक्या शब्दात बरंच काही बोलून गेला, चाहत्यांची वाढली चिंता

Gautam Gambhir statement about World Cup 2027 preparations : भारतीय संघाने घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका २-० अशी खिशात घातली. आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेत रोहित शर्मा व विराट कोहली ( Rohit Shamra & Virat Kohli) यांच्या कामगिरीकडे सर्वांच्या नजरा असणार आहे. कारण या मालिकेतील कामगिरीवर रोहित व विराटच्या भविष्याचा निर्णय होईल, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. त्यात आज मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या विधानाने चाहत्यांची चिंता वाढली आहे. .रोहित व विराट यांनी कसोटी व आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. मागच्या वर्षी वर्ल्ड कप उंचावल्यानंतर रोहित, विराट व रवींद्र जडेजा यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तू निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी रोहित व विराट यांनी कसोटीलाही रामराम केला. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी या दोन खेळाडूंशी स्पष्ट संवाद साधल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतरच त्यांनी कसोटीतून निवृत्ती घेतली..Gautam Gambhir Angry: तुम्हाला लाजा कशा वाटत नाहीत, २३ वर्षाच्या पोराला...! गंभीर भडकला; म्हणाला, त्याचा बाप माजी चेअरमन नाही, म्हणून....चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ जिंकल्यानंतर रोहित शर्मा व विराट यांनी दोन वर्षांनी होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण, इथेही ३७ वर्षीय रोहित व ३६ वर्षीय विराट यांच्या वन डे संघातील समावेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. त्यात ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी जाहीर झालेल्या वन डे संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलकडे ( ODI Captain Shubman Gill) याच्याकडे सोपवून आगरकर-गंभीर जोडीने स्पष्ट संकेत दिलेच आहेत. त्यात आजचं गंभीरचं विधान चर्चेत आले आहे. .IND vs WI 2nd Test च्या निकालानंतर गौतम गंभीर म्हणाला, या संघाने ज्यापद्धतीने खेळ केलाय, त्याचे श्रेय शुभमन गिल याला द्यावे लागणार आहे. त्याने तो मान पटकावला आहे. त्याने योग्य गोष्टी केल्या आहेत. शुभमनने इंग्लंड दौऱ्यावरच त्याचे आव्हानात्मक ध्येय यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे..IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलने MS Dhoni ची परंपरा राखली... विजयाची ट्रॉफी बघा कोणाच्या हाती सोपवली; Video Viral.यानंतर गंभीरला ROKO च्या वर्ल्ड कप २०२७ खेळण्याबाबत विचारले गेले. त्यावर गंभीर म्हणाला, वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेला आता अडीच वर्ष आहेत. त्यामुळे पुढचा विचार करण्यापेक्षा, वर्तमानात राहायला हवं. विराट कोहली व रोहित शर्मा हे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर चांगली कामगिरी करून दाखवतील, अशी आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.