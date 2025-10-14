Cricket

गौतम गंभीरचे Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्या भविष्याबाबत मोठं विधान! मोजक्या शब्दात बरंच काही बोलून गेला, चाहत्यांची वाढली चिंता

Gautam Gambhir on Rohit Sharma and Virat Kohli future : टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर नेहमीच आपल्या थेट विधानांसाठी ओळखला जातो. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने २०२७ वर्ल्ड कपबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मोठं विधान केलं आहे.
Gautam Gambhir on Rohit Sharma and Virat Kohli ODI World Cup 2027

Gautam Gambhir on Rohit Sharma and Virat Kohli ODI World Cup 2027

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir statement about World Cup 2027 preparations : भारतीय संघाने घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका २-० अशी खिशात घातली. आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेत रोहित शर्मा व विराट कोहली ( Rohit Shamra & Virat Kohli) यांच्या कामगिरीकडे सर्वांच्या नजरा असणार आहे. कारण या मालिकेतील कामगिरीवर रोहित व विराटच्या भविष्याचा निर्णय होईल, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. त्यात आज मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या विधानाने चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
Gautam Gambhir
Team India Squad
cricket news today
Rohit Sharma ODI World Cup 2027

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com