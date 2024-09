गौतम गंभीरच्या IPL Playing XI मध्ये रोहित, विराट यांच्यासह MS Dhoni ला नाही स्थान; ओपनर म्हणून स्वतः खेळणार

Gautam Gambhir IPL All Time XI who he played with: भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने तो ज्या खेळाडूंसोबत इंडियन प्रीमिअर लीग खेळला अशा खेळाडूंची ऑल टाईम प्लेइंग इलेव्हन निवडली आहे. अर्थात त्यामुळे यात रोहित शर्मा, विराट कोहली व महेंद्रसिंग धोनी यांची नावे नसणे साहजिक आहे. पण, अशी अनेक नावं आहेत, ज्यांच्यासोबत खेळूनही त्याने संघात निवड केलेली नाही. यामध्ये वीरेंद्र सेहवाग हे नाव आहे. ऋषभ पंतसोबत आयपीएल खेळूनही गंभीरने त्याची निवड केली नाही.