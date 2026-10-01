IND vs WI: ४०६ धावांचा थरार, भारताचा विक्रमी विजय; पण गंभीर भडकला! ‘हे क्रिकेट नाही, फक्त बॅटिंग आहे’, खेळपट्टीवरून सुनावलं

GAUTAM GAMBHIR ON PITCH AFTER INDIA VS WEST INDIES ODI: भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत ४०६ धावांचं मोठं लक्ष्य पार करत सामना जिंकला. या विजयासह भारताने तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली. भारताने वनडे क्रिकेटमध्ये ४०० पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य पार करण्याचा विक्रमही केला आहे. मात्र, या सामन्यानंतर भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने खेळपट्टीबाबत थेट भाष्य केलं आहे..या सामन्यात फलंदाजांचं वर्चस्व पाहायला मिळालं. दोन्ही संघांनी मिळून मोठी धावसंख्या उभारली. मात्र, गोलंदाजांसाठी या खेळपट्टीवर फारसं काही नव्हतं. याच मुद्द्यावर गौतम गंभीरने नाराजी व्यक्त केली. JioStarच्या ‘Haier Cricket Live’मध्ये बोलताना गंभीर म्हणाला की, बॅट आणि बॉलमध्ये थोडी तरी टक्कर असायला हवी. “हे क्रिकेट नाही, हे फक्त बॅटिंग आहे,” असं गंभीरने स्पष्टपणे सांगितलं..IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल.गंभीर नेमकं काय म्हणाला?गौतम गंभीरने सांगितलं की, ४०० धावांचा पाठलाग करून सामना जिंकणं हे चाहत्यांसाठी नक्कीच चांगलं आहे. विक्रमांच्या दृष्टीनेही ही मोठी गोष्ट आहे. मात्र, एक क्रिकेट चाहता आणि प्रशिक्षक म्हणून विचार केला तर अशा खेळपट्टीवर गोलंदाजांसाठी गोलंदाजी करणं खूप कठीण होतं. गोलंदाजांना काहीतरी मदत मिळणं गरजेचं आहे. कारण सध्या वनडेत पाच क्षेत्ररक्षक आत असतात, दोन नवीन चेंडू वापरले जातात आणि फलंदाजही पहिल्यापासून आक्रमक खेळतात. त्यामुळे गोलंदाजांकडे फारसे पर्याय राहत नाहीत, असं गंभीरने सांगितलं..काही वेळा गोलंदाजांची आकडेवारी खराब दिसते. मात्र, त्यांनी गोलंदाजी खराब केलीच असेल असं नाही. त्यामुळे फक्त आकडेवारी पाहून युवा गोलंदाजांवर जास्त दबाव टाकू नये, असंही गंभीर म्हणाला.२०२७ वर्ल्ड कपसाठी युवा खेळाडूंना संधीगौतम गंभीरने २०२७ वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीबाबतही आपलं मत सांगितलं. वर्ल्ड कपमध्ये दबाव असतो आणि युवा खेळाडूंना अशाच दबावाच्या परिस्थितीत खेळण्याची सवय आत्तापासून लागणं गरजेचं आहे. औकीब नबीला या सामन्यात पदार्पणाची संधी देण्यात आली. गुरनूरलाही सुरुवातीच्या षटकांसोबत डेथ ओव्हर्समध्ये गोलंदाजी करण्याची संधी देण्यात आली. .Lorcan Tucker: भारताविरुद्ध आता मालिकाच जिंकलो, तर...' आयर्लंडचा कर्णधार ऐतिहासिक विजयानंतर नेमकं काय म्हणाला?.अशा कठीण परिस्थितीत युवा खेळाडूंना जास्तीत जास्त खेळवलं, तर त्याचा फायदा पुढे भारतीय संघाला होईल, असं गंभीरने सांगितलं. दरम्यान, गंभीरने शुबमन गिलच्या कॅप्टन्सीचंही कौतुक केलं. कर्णधार झाल्यानंतर गिलची कामगिरी कमी होण्याऐवजी आणखी चांगली झाली आहे. तसेच तो आता गोलंदाजांना समजून घेणारा कॅप्टन होत असल्याचं गंभीरने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.