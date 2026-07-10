मोठी बातमी! गौतम गंभीरच्या निरोपाची वेळ जवळ आली... BCCI ने सुरू केलीय तयारी; कामगिरीवर नाराजी, नेमकं काय घडतंय?

BCCI to review Gautam Gambhir's coaching performance: भारतीय संघाला चौथ्या ट्वेंटी-२०त पराभवाचा सामना करावा लागल्याने इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत ते ०-३ असे पिछाडीवर गेले आहेत. भारतीय संघ पहिल्यांदाच इंग्लंडविरुद्ध दोन किंवा त्यापेक्षा जास्ता ट्वेंटी-२० सामने हरला आहे. भारताविरुद्ध २०१९ नंतरचा हा इंग्लंडचा पहिला द्विदेशीय मालिका विजय आहे. पराभवांच्या मालिकेमुळे प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा करार प्रश्नचिन्हाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गंभीरचा करार २०२७ मध्ये संपत आहे, परंतु अलीकडील पराभवांमुळे केवळ फलंदाजी विभागाचीच नव्हे, तर प्रशिक्षण चमूचीही समीक्षा सुरू झाली आहे..टाइम्स नाऊने दिलेल्या वृत्तानुसार, गौतम गंभीरच्या पदाला तात्काळ धोका दिसत नसला तरी, हा स्थित्यंतराचा टप्पा पराभवांसाठी कायमस्वरूपी सबब बनू शकत नाही. कर्णधार आणि प्रशिक्षकाकडून आता या फॉरमॅटमध्ये BCCI ला प्रगती अपेक्षित आहे. पण, गंभीरने अलीकडेच संघ स्थित्यंतरातून जात असल्याचे सांगत, ट्वेंटी-२० सामन्यांमधील भारताच्या कामगिरीचे समर्थन केले होते. "ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप अंतिम सामना खेळलेल्या संघात आणि आताच्या संघात बरेच बदल झाले आहेत. संघात हार्दिक पांड्या नाही, जसप्रीत बुमराहही नाही," असे गौतमने सांगितले होते..IND vs ENG : ना वैभव, ना संजू... टीम इंडियाची खरी डोकेदुखी 'दोन' खेळाडूंनी वाढवली; पाचव्या सामन्यातून त्यांची हकालपट्टी निश्चित.𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗚𝗮𝗺𝗯𝗵𝗶𝗿२७ वर्षांनंतर श्रीलंकेविरुद्ध द्विपक्षीय वनडे मालिका गमावलीपहिल्यांदाच ३ सामन्यांच्या वनडे मालिकेत ३० विकेट्स गमावल्या४५ वर्षांनंतर एका कॅलेंडर वर्षात वनडेमध्ये भारताला एकही विजय मिळवता आला नाही३६ वर्षांनंतर मायदेशात न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी सामना गमावला१९ वर्षांनंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमवर कसोटी सामना गमावलापहिल्यांदाच मायदेशात ५० धावांच्या आत संपूर्ण संघ बाद झालापहिल्यांदाच मायदेशात न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिका गमावली१२ वर्षांनंतर मायदेशातील कसोटी मालिका गमावली१२ वर्षांनंतर मायदेशात सलग कसोटी सामने गमावले.१२ वर्षांनंतर वानखेडे स्टेडियमवर कसोटी सामना गमावला४७ वर्षांनंतर मायदेशात सलग ३ कसोटी सामने गमावलेपहिल्यांदाच मायदेशात २०० पेक्षा कमी धावांचे लक्ष्य गाठण्यात अपयश (लक्ष्य १४७, वानखेडे)पहिल्यांदाच मायदेशातील कसोटी मालिकेत भारताचा 'व्हाईटवॉश' (०-३) झाला१३ वर्षांनंतर मेलबर्नमध्ये कसोटी सामना गमावला१० वर्षांनंतर सलग कसोटी मालिका गमावल्या१० वर्षांनंतर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गमावली१२ वर्षांनंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारताने ३ सामने गमावलेपहिल्यांदाच WTC (जागतिक कसोटी अजिंक्यपद) अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरण्यात अपयश.IND vs ENG 5T20I : हर्षित, वरुणची माघार; आता उरले फक्त १३ खेळाडू, पाचव्या मॅचसाठी कशी असेल टीम इंडियाची Playing XI?.५ शतके ठोकूनही कसोटी सामना गमावणारा भारत पहिला संघ ठरला (लीड्स)कसोटी इतिहासातील ९२ वर्षांत केवळ दुसऱ्यांदा ३५० हून अधिक धावांचे रक्षण करण्यात भारत अपयशी ठरला (लीड्स)इंग्लंडविरुद्ध २०० पेक्षा कमी धावांचे लक्ष्य गाठण्यात भारत केवळ दुसऱ्यांदा अपयशी ठरला (लक्ष्य १९०, लॉर्ड्स)११ वर्षांनंतर ६०० हून अधिक धावा दिल्या (मँचेस्टर)१७ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर ॲडलेडमध्ये वनडे सामना गमावला१५ वर्षांनंतर मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी सामना गमावला८ वर्षांनंतर ईडन गार्डन्सवर आंतरराष्ट्रीय सामना गमावला - सलग ९ विजयांनंतर (गार्डन्सवर)२५ वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची घरच्या मैदानावरची कसोटी मालिका गमावलीआंतरराष्ट्रीय सामन्यात आयर्लंडविरुद्ध पराभव होण्याची पहिलीच वेळसलग पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय (T20I) सामन्यांत भारताला विजय न मिळण्याची पहिलीच वेळटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील सर्वात मोठा पराभव (१२५ धावांनी) नोंदवला गेला१२ वर्षांनंतर इंग्लंडविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका गमावली*७ वर्षांनंतर सलग टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका गमावल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.