गौतम गंभीर-अजित आगरकर यांच्यात वाद? एका खेळाडूवरून दोघांमध्ये मतभेद असल्याचा दावा

Akash Chopra comments on Team India selection debate: भारतीय संघाला दुखापतीचे ग्रहण लागले आहे. रिषभ पंतनंतर वॉशिंग्टन सुंदर याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून माघार घ्यावी लागली. वॉशिंग्टनच्या जागी संघात आयुष बडोनीची निवड केली गेली. वॉशिंग्टनच्या गैहरजेरीत आता तरी नितिश कुमार रेड्डीला ( Nitish Kumar Reddy) प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता आहे. IND vs NZ पहिल्या वन डे सामन्यात भारतीय संघ तीन जलदगती गोलंदाजांसह मैदानावर उतरला होता. त्यानुळे नितीशला संधी मिळाली नाही..नितीशला संधी न मिळण्यावरून भारताचा माजी फलंदाज आकाश चोप्रा ( Aakash Chopra ) याने यापूर्वीही संताप व्यक्त केला होता. त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवायचेच नाही, तर मग त्याची संघात तरी निवड करू नका, असे चोप्राने ठाम मत मांडले होते. तो म्हणालेला, भारतीय संघाने टॉस जिंकला आणि संघ जाहीर केला, त्यावरून मी एक प्रश्न विचारू इच्छितो. तुम्ही नितीशला संघात तरी कशाला ठेवले आहे? त्यामागचं लॉजिक काय आहे? संघ व्यवस्थापन जो विचार करतो, तसाच विचार निवड समिती करत नाही. ते त्याची निवड करतात, परंतु संघ व्यवस्थापन त्याला खेळवत नाही..Gautam Gambhir : गौतम गंभीर 'दुटप्पी'! शुभमन गिलसाठी एक न्याय अन् इतरांसाठी वेगळा... मोहम्मद कैफ भडकला.आकाश चोप्राने नवा व्हिडीओ पोस्ट करून गौतम गंभीर व अजित आगरकर यांच्यात सर्वकाही ठिक नसल्याचा दावा केला आहे. तो म्हणाला, आगरकर- गंभीर यांच्यात समन्वय आहे का? हा प्रश्न विचारण्याचं कारणही तसंच आहे. नितीश कुमार रेड्डीसोबत जे काही केलं जातंय, ते मला समजत नाही. तुम्हाला समजलं तर प्लीज कमेंट करून मला सांगा. प्रत्येकवेळी कोणत्याही फॉरमॅटसाठी संघ निवडीची चर्चा होते, नितीशचं नाव आसपास असतं..आपल्याला कसोटी खेळायचीय, तर ऑल राऊंडर हवा, तेव्हा नितीशची निवड होते. त्याला अहमदाबादमध्ये खेळवलंही जातं, परंतु फलंदाजीची संधी देत नाही. ५-६ षटकं फेकण्याची संधी दिली जाते. दिल्लीत पाचव्या क्रमांकावर पाठवलं जातं, परंतु गोलंदाजीच दिली जात नाही. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटसाठी निवड समिती त्याची निवड करतात, परंतु संघ व्यवस्थापन त्याला खेळवत नाही. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत जलदगती गोलंदाजांनी मदत करणारी खेळपट्टी असूनही त्याची निवड होत नाही, असेही चोप्रा म्हणाला..तो पुढे म्हणाला, निवड समितीला वाटतंय की नितीश संघात असायला हवा, तो संघ संतुलित ठेवतो. हार्दिक पांड्याला काय झालं, तर नितीश त्याची जागा घेऊ शकतो. त्यासाठी त्याला तयार राहायला सांगितलेही जाते. संघ व्यवस्थापनाला वाटतं की आम्हाला नितीशची गरज नाही, आम्ही तीन फिरकीपटूंसह खेळू..