AUS vs IND: दुसऱ्या T20I सामन्यातील भारताच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरचं सूर्यकुमारसोबत वाजलं? Viral Video मुळे चर्चेला उधाण

Gautam Gambhir’s serious talk with captain Suryakumar Yadav: भारतीय संघाला मेलबर्न टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ४ विकेट्सने पराभूत केले. या पराभवानंतर सूर्यकुमार यादव आणि गौतम गंभीर यांच्यातील संवादाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवर झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारतीय संघाला ४ विकेट्सने पराभूत केले.

  • या पराभवानंतर भारतीय संघाच्या प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यातील संवादाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

  • ऑस्ट्रेलियाने ५ सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

