AUS vs IND: दुसऱ्या T20I सामन्यातील भारताच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरचं सूर्यकुमारसोबत वाजलं? Viral Video मुळे चर्चेला उधाण

मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवर झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारतीय संघाला ४ विकेट्सने पराभूत केले. या पराभवानंतर भारतीय संघाच्या प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यातील संवादाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाने ५ सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे..शुक्रवारी (३१ ऑक्टोबर) भारतीय क्रिकेट संघाला मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवर झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ४ विकेट्सने पराभूत केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. दरम्यान, दुसऱ्या टी२० सामन्यानंतरचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि भारताचा टी२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यात सर्व आलबेल आहे की नाही, याबाबत चर्चा होत आहे..IND vs AUS 2nd T20I: मेलबर्नवर ६४८२ दिवसानंतर हरला भारत; लाजीरवाण्या पराभवानंतर सूर्यकुमार यादव वाचा काय म्हणतो.सध्या जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, त्याच दिसते की मेलबर्नमधील टी२० सामन्यानंतल सूर्यकुमार यादव, गौतम गंभीर यांच्यासह गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल आणि सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशेट हे गोलाकार उभे आहेत. यावेळी गौतम गंभीर सूर्यकुमार सोबत अगदी गांभीर्याने चर्चा करताना दिसत आहे. व्हिडिओ पाहून गंभीर सूर्यकुमारवर भडकल्यासारखे दिसत असून त्याला सूर्यकुमारही प्रत्युत्तर देताना दिसत आहे. यावेळी त्यांच्यात मॉर्केल आणि डोईशेट फारसे बोलत नसल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, या व्हिडिओनंतर अनेक उलटसुलट चर्चा होत असल्या, तरी गंभीर आणि सूर्यकुमार यांच्यात नेमका काय संवाद झालेला हे समोर आलेलं नाही..दरम्यान, ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारतीय संघाने आधीच वनडे मालिका गमावली होती. त्यानंतर टी२० मालिकेतही फारशी चांगली सुरुवात झालेली नाही. भारतीय संघ मेलबर्नवर तब्बल ६४८२ दिवसांनंतर टी२० सामना हरला आहे. याशिवाय शिवम दुबे संघात असताना भारतीय संघ सलग ३७ टी२० सामन्यांमध्ये अपराजित होता. पण अखेर ही मालिकाही तुटली आहे..मेलबर्न टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. भारताकडून सलामीवीर अभिषेक शर्मा सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळत होता. पण भारताचे बाकी फलंदाज मात्र गडबडले. अभिषेकने अर्धशतक केले. त्याने ३७ चेंडूत ६८ धावा केल्या, ज्यात त्याने ८ चौकार आणि २ षटकार मारले. तसेच हर्षित राणाने ३३ चेंडूत ३५ धावा केल्या. या दोघांशिवाय कोणालाही दोनआकडी धावसंख्या भारताकडून करता आल्या नाही. त्यामुळे भारतीय संघ १८.४ षटकात १२५ धावांवर सर्वबाद झाला.ऑस्ट्रेलियाकडून जोश हेजलवूडने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. झेव्हियर बार्टलेट आणि नॅथन एलिस यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मार्कस स्टॉयनिसने १ विकेट घेतली..AUS vs IND 2nd T20I सामन्यादरम्यान ट्रॅव्हिस हेडसोबत नेमकं काय संभाषण झालं होतं? अभिषेक शर्माने केला खुलासा.त्यानंतर १२६ धावांचे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाने १३.२ षटकातच ६ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार मिचेल मार्शन २६ चेंडूत ४६ धावा केल्या. ट्रॅव्हिस हेडने १५ चेंडूत २८ धावा केल्या. जोश इंग्लिसने २० चेंडूत २० धावा केल्या, तर मिचेल ओवेनने १० चेंडूत १४ धावा केल्या.भारताकडून गोलंदाजी करताना जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.