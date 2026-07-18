'गौती भाई, इंडियन टीम मे आ जाओ...'; रोहित शर्माने ज्याला आणले, त्या गौतम गंभीरनेच कसा घात केला ते वाचा... धक्कादायक माहिती समोर

Rohit Sharma requested Gautam Gambhir to become India coach: रोहित शर्मा आणि गौतम गंभीर आता एकमेकांकडे पाहणारही नाही, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. ३९ वर्षीय रोहितला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, परंतु निवड समिती व संघ व्यवस्थापनाची ती इच्छा दिसत नाही. त्यामुळेच रोहित व गौतम यांच्यातल्या नात्याला वादाची किनार आली आहे. ग्रेग चॅपल आणि सौरव गांगुली, यांच्यातला वाद यापूर्वी भारतीय क्रिकेट चाहत्यांनी पाहिला होता. अगदी तसाच आता सुरू झालाय....पीटीआयच्या एका अहवालानुसार नवीन माहिती समोर आली आहे. २०२४ मध्ये राहुल द्रविडच्या जागी मुख्य प्रशिक्षक म्हणून गौतम गंभीरचे नाव आघाडीवर आले होते. रोहितने तत्कालीन कोलकाता नाईट रायडर्सच्या मार्गदर्शकाकडे जाऊन वैयक्तिकरित्या ती जबाबदारी स्वीकारण्याची विनंती केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. IPL च्या सराव सत्रात वानखेडे स्टेडियमवर रोहित KKR चा मार्गदर्शन गौतमकडे गेला अन् म्हणाला, "गौती भाई इंडियन टीम मे आ जाओ ( गौतम भाई भारतीय संघात या)" त्यावर गौतमने उत्तर दिलेले की,"तू कर्णधार म्हणून कायम राहणार असशील, तर मी नक्कीच ही जबाबदारी स्वीकारेन.".Rohit Sharma Retirement: रोहित शर्मासह 'लॉर्ड्स'वर विराट कोहलीने निवृत्ती जाहीर केल्यास आश्चर्य वाटायला नको! गौतम गंभीरच्या सर्वच इच्छा होतील पूर्ण... .याच अहवालात असेही सांगितले गेले आहे की, रोहितला या निर्णयानंतर त्याच्या जवळच्या लोकांनी समज दिली होती. त्यांच्या मते गौतमच्या कार्यपद्धतीशी जुळवणे रोहितला अवघड जाणार होते आणि कालांतराने ते खरेही झाले. २०२४ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या घरच्या मैदानावर झालेल्या कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश झाल्यानंतर, त्यांच्या नात्यात तडे जाऊ लागले, जे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान अधिकच बिघडले. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाचव्या कसोटीतून बाहेर बसल्यानंतर रोहितने दिलेल्या वादग्रस्त मुलाखतीने गंभीर ‘स्तब्ध’ झाला होता..भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५चे विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतरही, रोहितच्या दीर्घकालीन भवितव्याबद्दल अंतर्गत चर्चा सुरू होती. इंग्लंड कसोटी दौऱ्यापूर्वी झालेल्या चर्चेबाबत परस्परविरोधी वृत्तांत होते. रोहितच्या जवळच्या लोकांचे म्हणणे होते की, त्याने पाचही कसोटी सामने खेळण्याचे वचन दिले होते आणि गंभीरसोबत इंग्लंडच्या गोलंदाजी आक्रमणावरही चर्चा केली होती. पण, निवड समितीने असे सांगितले की, रोहितने पहिल्या दोन कसोटींनंतर आपल्या भविष्याचा फेरविचार करण्याचे संकेत दिले होते, जो प्रस्ताव निवड समितीला मान्य नव्हता..Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर BCCIचा मोठा खुलासा! सचिवांनी सगळं स्पष्ट केलं, वाचा रोहित खेळणार की नाही .त्यामुळेच रोहितने कसोटी मालिका सुरू होण्यापूर्वीच निवृत्ती घेतली. चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर रोहित व गंभीर यांच्यातले नाते आणखी खराब झाले. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी हा निर्णय घेतला गेला, परंतु त्याने रोहितचा संघ व्यवस्थापनावरील विश्वास उडाला. त्यानंतर आता हा नवीन मुद्दा पुढे आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.