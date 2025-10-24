Cricket

Australia T20 Squad: भारताविरुद्ध खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया संघात मॅक्सवेलचं पुनरागमन; २० वर्षीय खेळाडूलाही दिली संधी

Glenn Maxwell returns for India T20s: ऑस्ट्रेलिया आणि भारत संघात वनडे मालिकेतील शेवटचा सामना बाकी आहे, तर २९ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकांसाठी ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्या संघात मोठे बदल केले आहेत. ग्लेन मॅक्सवेलचेही पुनरागमन झाले आहे.
Glenn Maxwell

Glenn Maxwell

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्धच्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी संघात बदल केले आहेत.

  • ऑस्ट्रेलियाच्या टी२० संघात ग्लेन मॅक्सवेलचे पुनरागमन झाले असून, २० वर्षीय महली बिअर्डमनला संधी देण्यात आली आहे.

  • मॅक्सवेल सप्टेंबरमध्ये झालेल्या फ्रॅक्चरमधून सावरला आहे आणि बिअर्डमन आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी सज्ज आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
australia cricket team
T20 Series
cricket news today
Glenn Maxwell
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com