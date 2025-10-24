Australia T20 Squad: भारताविरुद्ध खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया संघात मॅक्सवेलचं पुनरागमन; २० वर्षीय खेळाडूलाही दिली संधी

ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्धच्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी संघात बदल केले आहेत.ऑस्ट्रेलियाच्या टी२० संघात ग्लेन मॅक्सवेलचे पुनरागमन झाले असून, २० वर्षीय महली बिअर्डमनला संधी देण्यात आली आहे. मॅक्सवेल सप्टेंबरमध्ये झालेल्या फ्रॅक्चरमधून सावरला आहे आणि बिअर्डमन आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी सज्ज आहे. .भारतीय संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. वनडे मालिकेनंतर २९ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारताचा टी२० संघ देखील ऑस्ट्रेलियामध्ये पोहचला आहे. अशात शुक्रवारी ऑस्ट्रेलियाच्या टी२० आणि वनडे संघात काही बदल करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे या दोन्ही मालिकांमध्ये खेळणारे काही खेळाडू नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या ऍशेस या प्रतिष्ठीत कसोटी मालिकेचा भाग असणार आहेत. त्यादृष्टीने ऑस्ट्रेलियाने भारताविरूद्धच्या टी२० मालिकेसाठी संघात अनेक बदल केले आहेत..AUS vs IND: भारतीय संघ १७ वर्षांनी ऍडलेडमध्ये पराभूत! ऑस्ट्रेलियाने विजयासह मालिकाही टाकली खिशात.ऑस्ट्रेलियाच्या टी२० संघात ग्लेन मॅक्सवेलचे पुनरागमन झाले आहे. तो सप्टेंबरमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिकेत खेळताना मनगटाला झालेल्या फ्रॅक्चरमधून आता सावरला असून भारताविरुद्ध टी२० मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यापासून उपलब्ध असणार आहे. याशिवाय २० वर्षीय वेगवान गोलंदाज महली बिअर्डमन यालाही ऑस्ट्रेलियाच्या टी२० संघात संधी देण्यात आली आहे. तो यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील संघाकडून खेळला असून वर्ल्ड कपही जिंकला आहे. तो आता भारताविरुद्ध टी२० सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, मार्नस लॅब्युशेन, सीन ऍबॉट आणि जोश हेजलवूड हे तिघेही ऍशेससाठी खेळण्याची दाट शक्यता असल्याने त्यापूर्वी ते ऑस्ट्रेलियाची देशांतर्गत स्पर्धा शेफिल्ड शिल्डमधील काही सामने खेळतील. जेणेकरून त्यांना २१ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या ऍशेससाठी प्रथम श्रेणी सामन्यांमधून सराव मिळेल. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या संघात बदल झाले आहेत. ऍबॉट आणि हेजलवूड टी२० संघात आहेत, पण ते सर्व सामने खेळणार नाहीत..२५ नोव्हेंबर रोजी सिडनीत होणाऱ्या शेवटच्या वनडे सामन्यापूर्वी जॅक एजवर्ड्स आणि मॅथ्यू कुहनेमन यांना ऑस्ट्रेलियाच्या वनडे संघात सामील करण्यात आले आहे, तसेच मार्नस लॅब्युशेनला वनडे संघातून मुक्त करण्यात आले आहे. याबरोबरच भारताविरुद्ध पहिल्या वनडेत जोश इंग्लिसच्या दुखापतीमुळे खेळलेल्या जोश फिलिप यालाही ऑस्ट्रेलियाच्या टी२० संघात संधी देण्यात आली आहे. तसेच जोश इंग्लिस सिडनीत होणारा तिसरा वनडे सामना खेळण्याची शक्यता आहे. तो ऑस्ट्रेलियाच्या वनडे संघात सामील झाला आहे.ऑस्ट्रेलियाचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार पॅट कमिन्स सध्या पाठीच्या दुखापतीतून सावरत असल्याने ऍशेसमध्येही खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया त्यांच्याकडे वेगवान गोलंदाजीसाठी पर्यायांचा विचार करत आहे..IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ODI मालिका पराभूत झाली, पण शुभमन गिलकडून रोहित शर्माचं कौतुक; म्हणाला, 'जशी बॅटिंग केली...'.भारताविरुद्धच्या तिसर्या वनडेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ - मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, अॅलेक्स केरी, कूपर कॉनोली, जॅक एडवर्ड्स, नॅथन एलिस, जोश हेझलवुड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुह्नेमन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (यष्टीरक्षक), मॅट रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, ऍडम झाम्पाभारताविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलिया संघ - मिचेल मार्श (कर्णधार), सीन ऍबॉट (पहिले तीन सामने), झेवियर बार्टलेट, टिम डेव्हिड, बेन ड्वारशुई (चौथा आणि पाचवा सामना), नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड (पहिले दोन सामने), महली बियर्डमन (शेवटचे तीन सामने), ट्रॅव्हिस हेड, जोश फिलिप, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टॉयनिस, ऍडम झाम्पा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.