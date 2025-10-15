Cricket

Glenn Maxwell ने बनवली भारत, ऑस्ट्रेलिया अन् इंग्लंडची मिळून ODI XI; पण एकाही इंग्लिश खेळाडूला स्थान नाही, 'या' भारतीयांची निवड

Glenn Maxwell Picks His Best ODI XI: ग्लेन मॅक्सवेलने भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडच्या खेळाडूंची सर्वोत्तम ODI इलेव्हन तयार केली, ज्यात इंग्लंडच्या कोणत्याही खेळाडूला स्थान नाही, परंतु, भारताच्या ६ खेळाडूंची निवड केली आहे.
  • ग्लेन मॅक्सवेलने भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडच्या खेळाडूंची सर्वोत्तम ODI इलेव्हन तयार केली.

  • परंतु इंग्लंडच्या एकाही खेळाडूला त्याने यात स्थान दिले नाही.

  • भारताच्या सहा खेळाडूंना त्याने स्थान दिले आहे.

