Glenn Maxwell : ग्लेन मॅक्सवेलची आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० मधून निवृत्ती ? ऑस्ट्रेलियाच्या स्टार खेळाडूने दिले अपडेट्स

Australian all-rounder Glenn Maxwell future plans: ऑस्ट्रेलियाचा ट्वेंटी-२० संघातील स्टार फलंदाज ग्लेन मॅक्सवेल याच्या निवृत्तीच्या चर्चा रंगल्या आहेत. मॅक्सवेलला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. ऑस्ट्रेलियालाही पहिल्या फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला होता. पण, ३७ वर्षीय मॅक्सवेलचा आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०मधून निवृत्ती घेण्याचा काही इरादा नाही. मागील वर्षी त्याने वन डे क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. .मॅक्सवेलने ऑस्ट्रेलियासाठी एक ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि दोन वन डे वर्ल्ड कप जिंकले आहेत आणि तो निवृत्तीचा विचार सध्या करत नाही. त्याला २०२८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड येथे होणारा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. शिवाय लॉस एंजिलेस ऑलिम्पिक स्पर्धेतही त्याला खेळायचे आहे. शरिराने साथ दिल्यास या दोन्ही स्पर्धा खेळण्याची इच्छा त्याने व्यक्त केली आहे..रोहित शर्मा, विराट कोहली यांची हवा! भारतीय क्रिकेटमध्ये सात वर्षांत जे कधी नाही घडले, ते होणार; चाहत्यांसाठी मेजवानी...." पुढील १२ महिन्यांत काय होणार आहे, यावर माझ्या भविष्याबद्दलचा निर्णय अवलंबून असेल," असे त्याने बुधवारी मेलबर्नमध्ये पत्रकारांना सांगितले. "ट्वेंटी-२० क्रिकेटचे फारसे नियोजन नाही, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची औपचारिक घोषणा करण्याची आणि माझे शरीर कसे चालले आहे व मी कसा प्रवास करतोय ते पाहण्याची गरज नाही. जर भविष्यात खेळण्याची संधी मिळाली तर आशा आहे, की मी तंदुरुस्त राहीन आणि कामगिरीत यशस्वी होईन," असे मॅक्सवेल पुढे म्हणाला..पत्रकारांशी संवाद साधताना, मॅक्सवेलला विचारण्यात आले की, तो LA ऑलिंपिक आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत घरच्या चाहत्यांसमोर खेळण्याचा विचार करत आहे का, तेव्हा तो म्हणाला, "फिट आणि फायरिंग? आशा आहे. पण हो, कोणत्याही तारखा निश्चित करत नाहीये.".T20 WC, SA vs NZ SF: Ohh No..! न्यूझीलंडचा यष्टिरक्षक Tim Seifert चा डोळा थोडक्यात वाचला; खेळाडू जमिनीवर लोळला अन् पुढे... .ग्लेन मॅक्सवेलने १३० आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांत ५ शतकं व १२ अर्धशतकांसह २८९७ धावा केल्या आहेत, शिवाय त्याने ५१ विकेट्सही घेतल्या आहेत. एकूण सर्व ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर १९८ विके्टस व १०९८६ धावा आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.