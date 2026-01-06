अर्जुन तेंडुलकर अन् Shubman Gill यांची सारखीच अवस्था! VHT स्पर्धेत समोरासमोर आले, दोघंही फेल झाले; एकाची एक धाव तर...

Arjun Tendulkar one run Shubman Gill failure in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पंजाब विरुद्ध गोवा या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. भारताच्या कसोटी व वन डे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल या सामन्यातून मैदानावर पुनरागमन करणार होता. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेपूर्वी त्याची कामगिरी भारतासाठी महत्त्वाची आहे. त्याचवेळी गोवा संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकर विरुद्ध शुभमन गिल यांच्यातल्या ठसनची सर्वांना प्रतीक्षा होती. पण, दोघंही आपापल्या संघाकडून अपयशी ठरले आणि चाहत्यांचा हिरमोड झाला..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या गोवा संघाला ३३.३ षटकांत २११ धावाच करता आल्या. धुक्यामुळे हा सामना बराच उशीरा सुरू झाला त्यामुळे षटकांची संख्याही कमी करण्यात आली. अर्जुन तेंडुलकर विजय हजारे ट्रॉफीत संघर्ष करताना दिसतोय आणि आजही त्याला अपयश आले. ८ चेंडूंचा सामना केल्यानंतर दुसऱ्या षटकात तो अवघी एक धाव करून माघारी परतला. सूयश प्रभुदेसाई आणि ललित यादव या फॉर्मात असलेल्या फलंदाजांनी गोवा संघाचा डाव सावरला..२५ चेंडूंत १२६ धावा; शेवटच्या चेंडूवर षटकार अन् द्विशतक! Aman Rao ने शमी–आकाश दीपला धुवून काढत मोडला वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम.सूयशने आधी स्नेहल कौठणकरसोबत ( १०) तिसऱ्या विकेटसाठी ४७ धावा जोडल्या. त्यानंतर त्याला ललित यादवची साथ मिळाली आणि दोघांनी २७ चेंडूंत ४३ धावा चोपल्या. सुयश ४३ चेंडूंत ८ चौकार व ४ षटकारांसह ६६ धावांवर बाद झाला. पाठोपाठ ललितही ५९ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकार खेचून ५४ धावांवर माघारी फिरला. यानंतर गोवा संघाची पडझड झाली आणि त्यांना २११ धावाच करता आल्या..पंजाबच्या मयांक मार्कंडने ३ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग, सुखदीप बाजवा व क्रिश भगत यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना शुभमनच्या फलंदाजीवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या होत्या. पण, तो कौशिकच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. त्याला १२ चेंडूंत २ चौकारांसह ११ धावाच करता आल्या. हे वृत्त लिहिले तेव्हा पंजाबच्या १० षटकांत २ बाद ४४ धावा झालेल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.