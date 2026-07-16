IND vs ENG: दुसऱ्या वनडेपूर्वी भारताला मोठा धक्का! गुरनूर ब्रारवर ICC ची कारवाई; वाचा नेमकं काय घडलं?

Why Did ICC Penalise Gurnoor Brar?: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यानंतर भारतीय वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार अडचणीत सापडला आहे. सामन्यात दमदार गोलंदाजी करणाऱ्या ब्रारवर आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) कारवाई केली आहे. आयसीसीने त्याला आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी अधिकृत इशारा दिला असून त्याच्या शिस्तभंगाच्या नोंदीत एक डिमेरिट गुणही जोडण्यात आला आहे.भारतीय संघाला दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी ही माहिती मिळाली आहे..आयसीसीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, इंग्लंडच्या डावातील आठव्या षटकात ही घटना घडली. क्षेत्ररक्षण करत असताना गुरनूर ब्रारने चेंडू उचलून फलंदाजाच्या दिशेने फेकला. हा प्रकार अयोग्य आणि धोकादायक असल्याचे आयसीसीने मानले आहे. त्यामुळे त्याच्यावर आयसीसीच्या आचारसंहितेतील कलम २.९ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली..या घटनेनंतर गुरनूर ब्रारने आपली चूक मान्य केली. सामनाधिकारी रिची रिचर्डसन यांनी सुचवलेली शिक्षा त्याने स्वीकारल्यामुळे या प्रकरणात स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची गरज भासली नाही. त्यामुळे त्याला अधिकृत इशारा देण्यात आला आणि त्याच्या खात्यात एक डिमेरिट गुण जमा करण्यात आला..गेल्या २४ महिन्यांतील हा गुरनूर ब्रारचा पहिलाच शिस्तभंगाचा प्रकार असल्याने त्याला केवळ इशारा देण्यात आला आहे. मात्र भविष्यात अशाच प्रकारची चूक पुन्हा झाल्यास त्याच्यावर अधिक कठोर कारवाई होऊ शकते. आयसीसीच्या नियमानुसार लेव्हल-१ च्या उल्लंघनासाठी खेळाडूला अधिकृत इशारा, सामन्याच्या मानधनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत दंड किंवा एक ते दोन डिमेरिट गुणांची शिक्षा होऊ शकते..या घटनेची नोंद मैदानावरील पंच कुमार धर्मसेना आणि माईक बर्न्स, तिसरे पंच सॅम नोगाज्स्की तसेच चौथे पंच रसेल वॉरेन यांनी केली होती.विशेष म्हणजे, पहिल्याच वनडेत गुरनूर ब्रारने चेंडूने इंग्लंडच्या फलंदाजांना चांगलेच अडचणीत टाकले होते. जसप्रीत बुमराह आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्यासोबत त्यानेही प्रभावी गोलंदाजी केली..IND vs IRE 1st T20I: भारतीय संघ का हरला? ११ सामन्यांची अपराजित मालिका खंडित; कर्णधार श्रेयस अय्यर काय म्हणतो ते वाचा....मात्र सामन्यानंतर त्याच्या गोलंदाजीपेक्षा आयसीसीच्या कारवाईचीच अधिक चर्चा रंगली. वनडे मालिकेतील पुढील सामने भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. अशा परिस्थितीत गुरनूर ब्रारवर आता केवळ चांगली गोलंदाजी करण्याचेच नव्हे, तर मैदानावर शिस्तही कायम राखण्याचे आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.