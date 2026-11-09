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IND vs NZ 3rd ODI : भारतीय संघात मेहनतीवरून मूल्यांकन: नवोदित वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारची माहिती

Gurnoor Brar reveals India's team culture and success mantra: नवोदित वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारने भारतीय संघातील मूल्यमापनाची पद्धत सांगितली. लॉर्ड्सवरील संघर्ष, रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीकडून मिळालेले मार्गदर्शन याबाबत त्याने अनुभव मांडला.
Gurnoor Brar reveals India's team culture and success mantra

Gurnoor Brar reveals India's team culture and success mantra

Swadesh Ghanekar
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सुनंदन लेले

भारतीय संघात खेळाडूचे मूल्यमापन यश-अपयशावरून होत नाही, ते मेहनतीवरून केले जाते. यश-अपयश खेळाडूंच्या हाती नसते. सातत्यपूर्ण मेहनत आणि सुधारणेचा ध्यास असणे हे मात्र हाती असते, असे मत भारताचा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारने व्यक्त केले. भारतीय संघाकडून सुरुवातीला खेळताना गुरनूर ब्रारला लॉर्ड्‌स मैदानावरील सामन्यात चांगलाच धावांचा मार पडला होता. ही आठवण काढताना ब्रार म्हणाला, अपेक्षेप्रमाणे चांगला मारा न करता आल्यामुळे मी जास्त धावा दिल्या, पण मी त्या सामन्यातून मी खचलो नाही, तर बरेच काही शिकलो.

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