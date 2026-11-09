IND vs NZ 3rd ODI : भारतीय संघात मेहनतीवरून मूल्यांकन: नवोदित वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारची माहिती

सुनंदन लेले भारतीय संघात खेळाडूचे मूल्यमापन यश-अपयशावरून होत नाही, ते मेहनतीवरून केले जाते. यश-अपयश खेळाडूंच्या हाती नसते. सातत्यपूर्ण मेहनत आणि सुधारणेचा ध्यास असणे हे मात्र हाती असते, असे मत भारताचा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारने व्यक्त केले. भारतीय संघाकडून सुरुवातीला खेळताना गुरनूर ब्रारला लॉर्ड्स मैदानावरील सामन्यात चांगलाच धावांचा मार पडला होता. ही आठवण काढताना ब्रार म्हणाला, अपेक्षेप्रमाणे चांगला मारा न करता आल्यामुळे मी जास्त धावा दिल्या, पण मी त्या सामन्यातून मी खचलो नाही, तर बरेच काही शिकलो. .न्यूझीलंडमध्ये आल्यावर आमचे एक सराव सत्र, सामन्यासारखे होते. त्यात नेट लावल्या गेल्या नव्हत्या. त्या सत्रात मारा करताना मी रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीबरोबर बोलून टप्प्याबाबत मार्गदर्शन घेत होतो, अशी माहिती ब्रारने सांगितली..U19 IND vs U19 PAK: रोमहर्षक सामन्यात भारताचा पराभव! हमजा जहूरच्या शतकामुळे पाकिस्तानचा विजय, आता Asia Cup सेमीफायनलसाठी समीकरण काय?.गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल आम्हा तरुण गोलंदाजांसोबत सतत काम करत असतात. गोलंदाजी करताना वापरायचे पर्याय काय आहेत आणि काय युक्ती वापरल्या जाऊ शकतात याची चर्चा करत असतात. त्याचा उपयोग मोठा होतोय आणि कर्णधार म्हणून शुभमन गिल सगळ्यांना समान वागणूक देतो आणि संधी देताना पूर्ण पाठिंबा देतो ज्याने विश्वास वाटतो, असे ब्रार म्हणाला.गुरनूर ब्रारला भारतीय संघात येऊन जास्त दिवस झाले नसताना त्याच्या बोलण्यातून संघातील वातावरणाचा खेळाडूंवर होणारा सकारात्मक परिणाम खूप भरवसा देऊन गेला. दुसऱ्या बाजूला एकदिवसीय भारतीय संघातील फलंदाजांना अपेक्षित लय सापडली नसल्याची थोडी चर्चा होत होती..आता शुभमन गिलवर लक्ष शुभमन गिल हॅमिल्टनचा एकदिवसीय सामना खेळून मग कसोटी सामन्याच्या तयारीला लागणार असल्याने तौरंगाला होणाऱ्या शेवटच्या दोन सामन्यांत खेळणार नाही. हॅमिल्टन सामन्यात टीकाकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देणारी फलंदाजी गिल करतो का, याची सर्वांमध्ये उत्सुकता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.