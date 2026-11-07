India take 2-0 lead in ODI series against New Zealand: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा वन डे सामना नाट्यमय राहिला... टीम इंडिया १३५ धावांचे लक्ष्य सहज पार करेल असे वाटत असताना न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा केला आणि भारताला संघर्ष करण्यास भाग पाडले. विजयासाठी २७ धावांची गरज असताना भारताने पटापट दोन विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे टीम इंडियाची अवस्था ७ बाद ११३ अशी झाली. अशात मुसळधार पावसाची हजेरी लागली आणि मॅचमधील उत्सुकता आणखी वाढली..लक्ष्याचा पाठलगा करणाऱ्या भारताच्या दोन फलंदाजांना जेकब डफीने अवघ्या ११ धावांत माघारी पाठवले. शुभमन गिल ( ०) व विराट कोहली ( ७) बाद झाल्यानंतर रोहित शर्मा व श्रेयस अय्यर यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, पण रोहित २८ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह २३ धावांवर बाद झाला. कन्कशन सबस्टिट्युड म्हणून मैदानावर आलेल्या मॅथ्यू फिशरने अक्षर पटेलची ( ७) विकेट मिळवून भारताला ४७ धावांवर चौथा धक्का दिला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd ODI Live : न्यूझीलंडने LIVE मॅचमध्ये टीम बदलली, फलंदाजीला दुसरा खेळाडू अन् आता गोलंदाजीला Matt Fisherला उतरवले, त्याने विकेट घेतली; नेमकी भानगड काय?.श्रेयस अय्यर व लोकेश राहुल यांच्यावर सर्व मदार होती आणि दोघांनी ३९ धावांची भागीदारी केलीही. पण, जेमिन्सनने अप्रतिम चेंडूवर श्रेयसला ( ३० धावा, ४ चौकार व १ षटकार) झेलबाद केले. भारताचा निम्मा संघ २० षटकांत ८६ धावांत माघारी परतला अन् अजून ४९ धावा विजयासाठी हव्या होत्या. नमन धीरला( १२) बाऊन्सरवर फटका मारण्यास भाग पाडून डफीने डावातील त्याची तिसरी विकेट घेतली. पाठोपाठ अंशुल कंबोज ( १) जेमिन्सनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला..भारताची अवस्था ७ बाद ११३ धावा अशी असताना पावसाची एन्ट्री झाली आणि DLS नुसार ( १०९ धावा) भारत आघाडीवर होता. पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर भारतासमोर ३७ षटकांत १३३ धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवले गेले आणि त्यानंतर पुन्हा पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे अखेर सामना रद्द करावा लागला आणि भारत DLS नुसार ४ धावांनी मॅच जिंकली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.