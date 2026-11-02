शुभमन गिलचा 'मित्र' अडचणीत! अश्लील फोटो अन् तरुणीसोबतचे चॅट व्हायरल; संघासोबत तो न्यूझीलंड दौऱ्यावर

GURNOOR BRAR VIRAL CHAT CONTROVERSY: भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. न्यूझीलंड दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय संघात गुरनूरचा समावेश असून, ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी त्याला संधी मिळाली आहे..मात्र, सध्या तो क्रिकेटमधील कामगिरीमुळे नाही, तर त्याच्या नावाने सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या कथित खासगी चॅटमुळे चर्चेत आहे. ही चॅट स्नॅपचॅटवरील असल्याचा दावा केला जात आहे. या चॅटमध्ये एक फोटोही दिसत असून, तो गुरनूरचा असल्याचा दावा काही युजर्स करत आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? जाणून घेऊया..Hardik Pandya Trade: हार्दिच्या बदल्यात Mumbai Indians ला हवेत KKR चे २ खेळाडू; ही ट्रेड झाल्यास मुंबईला रोखणे होईल अवघड...\n.सोशल मीडियावर गुरनूर ब्रारच्या नावाने काही चॅटचे स्क्रीनशॉट व्हायरल होत आहेत. हे स्क्रीनशॉट स्नॅपचॅटवरील असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामध्ये शर्टलेस अवस्थेतील एका व्यक्तीचा फोटो दिसत आहे. हा फोटो गुरनूरचाच असल्याचा दावा काही युजर्स करत आहेत. व्हायरल फोटोमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तीच्या गळ्यात एक साखळी आहे. .गुरनूरने यापूर्वी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या एका फोटोमध्येही अशाच प्रकारची साखळी घातल्याचे काही युजर्स सांगत आहेत. त्यामुळे दोन्ही फोटोंची तुलना केली जात आहे. मात्र, केवळ साखळी सारखी दिसते म्हणून तो फोटो गुरनूरचाच आहे, असं म्हणता येत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, व्हायरल होत असलेल्या चॅट आणि फोटोची सत्यता आणखी सिद्ध झालेली नाही. हा फोटो खरा आहे की त्यात काही बदल करण्यात आले आहेत, याबाबतही कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..कोण आहे गुरनूर ब्रार?गुरनूर ब्रार हा पंजाबचा वेगवान गोलंदाज आहे. त्याने १३ जून २०२६ रोजी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे सामन्यातून भारतीय संघात पदार्पण केले. पदार्पणाच्या सामन्यात त्याने तीन विकेट्स घेतल्या होत्या.देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. २०२४-२५ च्या रणजी ट्रॉफी हंगामात पंजाबकडून खेळताना त्याने सात सामन्यांत २६ विकेट्स घेतल्या होत्या. आयपीएलमध्ये त्याने २०२३ मध्ये पंजाब किंग्सकडून पदार्पण केले. .तोच अपरकट, तेच पुढे येऊन षटकार खेचणे... वीरेंद्र सेहगावच्या लेकाची 'सेम टू सेम' बॅटिंग; आर्यवीरच्या १७३ धावांचा Video Viral .त्यानंतर २०२५ च्या मेगा लिलावात गुजरात टायटन्सने त्याला १.३० कोटी रुपयांना संघात घेतले.दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या कथित चॅट आणि फोटोबाबत गुरनूर ब्रारकडून आणखीतरी कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील दाव्यांची सत्यता स्पष्ट झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.