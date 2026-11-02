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शुभमन गिलचा 'मित्र' अडचणीत! अश्लील फोटो अन् तरुणीसोबतचे चॅट व्हायरल; संघासोबत तो न्यूझीलंड दौऱ्यावर

GURNOOR BRAR VIRAL CHAT CONTROVERSY: भारतीय वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारच्या नावाने कथित खासगी चॅट आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. फोटोच्या सत्यतेबाबत अद्याप पुष्टी झालेली नाही. कोण आहे गुरनूर ब्रार आणि नेमकं प्रकरण काय, जाणून घ्या.
GURNOOR BRAR VIRAL CHAT CONTROVERSY

GURNOOR BRAR VIRAL CHAT CONTROVERSY

esakal

Varsha Balhe
Updated on

GURNOOR BRAR VIRAL CHAT CONTROVERSY: भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे.

न्यूझीलंड दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय संघात गुरनूरचा समावेश असून, ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी त्याला संधी मिळाली आहे.

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