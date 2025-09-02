Cricket

Video Viral: असं कोण आऊट होतं? पाय वर केला अन् चेंडू स्टंपवरील बेल्स उडवून गेला

Rare T20 Dismissal: ILT20 स्पर्धेत हमिद खानच्या त्रिफळाचीत होण्याची घटना चर्चेत आहे. इब्रार अहमदच्या चेंडूवर पाय वर करताना हमिद त्रिफळाचीत झाला.
Pranali Kodre
Summary

  • क्रिकेटच्या टी२० सामन्यात फलंदाज पाय वर करताच त्रिफळाचीत होण्याची दुर्मिळ घटना घडली.

  • इब्रार अहमदच्या चेंडूवर हमिद खानने पाय वर केला आणि चेंडू स्टंपवर आदळला.

  • गल्फ जायंट्सने ५ विकेट्सने विजय मिळवला

