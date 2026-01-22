Cricket

पाकड्यांनी हद्द ओलांडली! आशिया चषकातील 'हस्तांदोलन' प्रकरणावरून भारताचा अपमान केला; Viral Video ने संतापाची लाट...

PCB handshake controversy advertisement explained: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डने (PCB) पुन्हा एकदा वादाला तोंड फोडले आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या ट्वेंटी-२० मालिकेच्या प्रचारासाठी तयार करण्यात आलेल्या व्हिडीओमध्ये भारत-पाकिस्तान ‘हस्तांदोलन’ वादाचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करण्यात आला असून, त्यामुळे मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे.
Pakistan uses India handshake row to promote Australia series : पाकिस्तान क्रिकेटने मुद्दाम भारतीयांना डिवचले आहे. त्यांच्या या कृतीने भारतीयांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर येणार आहे आणि त्यांच्या स्वागतासाठी बनवलेल्या जाहीरातीत पाकड्यांनी भारताचा अपमान केला आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) ही जाहीरात केली आहे आणि त्यात आशिया चषक स्पर्धेतील हस्तांदोलन वादावरून भारतीयांना डिवचण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. पण, त्याला आपल्या भारतीयांनी सोशल मीडियावर सडेतोड उत्तर दिले आहे.

