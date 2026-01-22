पाकड्यांनी हद्द ओलांडली! आशिया चषकातील 'हस्तांदोलन' प्रकरणावरून भारताचा अपमान केला; Viral Video ने संतापाची लाट...

Pakistan uses India handshake row to promote Australia series : पाकिस्तान क्रिकेटने मुद्दाम भारतीयांना डिवचले आहे. त्यांच्या या कृतीने भारतीयांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर येणार आहे आणि त्यांच्या स्वागतासाठी बनवलेल्या जाहीरातीत पाकड्यांनी भारताचा अपमान केला आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) ही जाहीरात केली आहे आणि त्यात आशिया चषक स्पर्धेतील हस्तांदोलन वादावरून भारतीयांना डिवचण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. पण, त्याला आपल्या भारतीयांनी सोशल मीडियावर सडेतोड उत्तर दिले आहे. .ऑस्ट्रेलियाचा संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर येणार आहे आणि त्या मालिकेसाठी पीसीबीने जाहीरात केली आहे. त्यात त्यांनी पाकिस्तानात कसं पाहुण्याचं मोठ्या मनानं स्वागत केलं जात, हे दाखवले आहे. पण, हे करताना त्यांनी भारतीयांचा अपमान केला आहे. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट चाहत्याचा पाहुणचार करताना त्यांनी भारतीय संघाला हस्तांदोलन न करण्यावरून डिवचले आहे. त्यात एक कॅब चालक ऑस्ट्रेलियन चाहत्याला बोलताना दिसतोय की, हँडशेक भूल गए आप, लगता है पडोसियों के पास भी रुके थे ( हस्तांदोलन करायला विसरलात, शेजाऱ्यांकडे तुम्ही काही दिवस थांबला होतात, वाटतं)..पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातली ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका २९ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. २९ व ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी अशा तिन्ही लढती लाहोर येथे खेळवण्यात येणार आहेत. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने दोन्ही देशांसाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. या मालिकेसाठी पाकिस्तानने अद्याप संघ जाहीर केलेला नाही, तर ऑस्ट्रेलियाने तगडा संघ मैदानावर उतरवला आहे..IND vs NZ 1st T20I: सत्य समोर येईल! गौतम गंभीरला रोहित, विराट नकोत; ही चर्चा सुरू असताना मुख्य प्रशिक्षकाची महत्त्वाची पोस्ट.ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचे नेतृत्व मिचेल मार्श सांभाळणार आहे. या संघात ट्रॅव्हिस हेड, जॉश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, जॉश फिलिप, मॅट रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, सीन एबॉट, कूपर कॉनोली, जॅक एडवर्ड्स, कॅमेरून ग्रीन, मार्कस स्टॉयनिस, झेव्हियर बार्टलेट, माहली बिर्डमन, बेन ड्वारशूईस, मॅथ्यू कुहनमन व अॅडम झम्पा हे खेळाडू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.