IND vs SA: 'भारताकडे दर्जेदार ऑफस्पिनरचा अभाव, अश्विनसारखा गोलंदाज होण्यासाठी...' हरभजन सिंग नेमकं काय म्हणाला?

Harbhajan Calls for Bigger Role for Washington Sundar: भारताच्या कसोटी संघात दर्जेदार ऑफस्पिनर नसल्याची खंत हरभजन सिंगने व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
  • हरभजन सिंगने भारताकडे दर्जेदार ऑफस्पिनरचा अभाव असल्याचे स्पष्ट केले.

  • आर. अश्विननंतर फिरकीत प्रभाव पाडणारा गोलंदाज नसल्याने वॉशिंग्टन सुंदरला अधिक परिश्रमाची गरज असल्याचे तो म्हणाला.

  • चांगल्या खेळपट्ट्यांवर खेळल्यास गोलंदाज व फलंदाज दोघांचीही कामगिरी सुधारेल, असेही त्याने सुचवले.

