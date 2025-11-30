IND vs SA: 'भारताकडे दर्जेदार ऑफस्पिनरचा अभाव, अश्विनसारखा गोलंदाज होण्यासाठी...' हरभजन सिंग नेमकं काय म्हणाला?

हरभजन सिंगने भारताकडे दर्जेदार ऑफस्पिनरचा अभाव असल्याचे स्पष्ट केले. आर. अश्विननंतर फिरकीत प्रभाव पाडणारा गोलंदाज नसल्याने वॉशिंग्टन सुंदरला अधिक परिश्रमाची गरज असल्याचे तो म्हणाला. चांगल्या खेळपट्ट्यांवर खेळल्यास गोलंदाज व फलंदाज दोघांचीही कामगिरी सुधारेल, असेही त्याने सुचवले..कसोटी सामन्यासाठी भारताकडे उत्तम ऑफस्पिनर गोलंदाजाचा अभाव असल्याचे मत स्वतः ऑफस्पिनर असेलल्या हरभजन सिंगने व्यक्त केले. वॉशिंग्टन सुंदरकडून अधिक परिश्रम करून घ्यायला हवेत, असेही त्याने सांगितले..IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्माला खुणावतायेत दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! शाहिद आफ्रिदीची मक्तेदारी मोडून काढणार; वन डे मालिका गाजवणार.नावाजलेला ऑफस्पिनर आर. अश्विनच्या निवृत्तीनंतर मायदेशात झालेल्या पहिल्या मालिकेत भारतीयांऐवजी दक्षिण आफ्रिकेच्या फिरकी गोलंदाजांनी प्रभाव पाडला. दोन सामन्यांत मिळून त्यांनी २५ विकेट मिळवल्या. मॅचविनर ऑफस्पिनर होण्यासाठी वॉशिंग्टनला अजून स्वतःला सिद्ध करावे लागणार आहे. अश्विनसारखा परिपूर्ण ऑफस्पिनर होण्यासाठी वॉशिंग्टनला बराच काळ लागणार आहे, असे हरभजन म्हणाला..वॉशिंग्टन सुंदर संघात आहे; परंतु त्याच्याकडून यश मिळवून घ्यायचे असेल तर त्याला अधिकाधिक म्हणजेच ३० ते ३५ षटके गोलंदाजी द्यायला हवी, असे हरभजनने सांगितले. भारतीय संघातून खेळताना हरभजननेही चांगला प्रभाव पाडला होता. भारताचा तो तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक विकेट मिळवणारा गोलंदाज आहे. आखाडा खेळपट्ट्या तयार करण्याचा हट्ट संघ व्यवस्थापनाने सोडून द्यायला हवा, असेही मत त्याने व्यक्त केले. .यासंदर्भात बोलताना हरभजन पुढे म्हणाला, चांगल्या खेळपट्ट्यांवर विकेट मिळवणारा गोलंदाज प्रभावी होत असतो. त्यामुळे आता मायदेशात उत्तम खेळपट्ट्या तयार करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या दशकांत आपण अशा खेळपट्ट्यांवर खेळत आहोत, त्यामुळे संघाची प्रगती झालेली नाही. .IND vs SA ODI: रोहित, विराटमुळे गाडी रुळावर? गंभीरचीही संघनिवड करताना परिक्षा; कुठे आणि कधी पाहाणार सामने, जाणून घ्या.खेळपट्टी चांगली असेल तर आपली फलंदाजीही बहरेल, असे सांगताना हरभजनने इंग्लंड दौऱ्याचे उदाहरण दिले. ही मालिका आपण २-२ अशी बरोबरीत सोडवली आणि शुभमन गिलने ७५४ धावा फटकावल्या, असे सांगितले. कोलकातामध्ये झालेला पहिला सामना अडीच दिवसांत संपला. अशा खेळपट्ट्या आपण तयार करत असू तर कसोटी क्रिकेटला आपण प्रोत्साहन देत आहोत, अशी फुशारकी मारू नये, अशीही नाराजी हरभजनने व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.