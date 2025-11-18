Harbhajan Singh: कसोटी क्रिकेटला श्रद्धांजली! ईडन गार्डनच्या खेळपट्टीवरून हरभजनसिंगची तीव्र भावना

नवी दिल्ली : त्यांनी कसोटी क्रिकेट पूर्णपणे उद्ध्वस्थ केले... कसोटी क्रिकेटला श्रद्धांजली, अशा तीव्र शब्दात भारताचा माजी कसोटीपटू हरभजनसिंगने ईडन गार्डनवरील खेळपट्टी तयार करणाऱ्यांवर आसूड ओढले..कसोटी क्रिकेटला अत्यंत मारक अशी ईडन गार्डनची खेळपट्टी होती. पूर्ण तयार केलेली खेळपट्टी नव्हती आणि केवळ गोलंदाजांसाठीच ती तयार करण्यात आली होती, अशी नाराजी हरभजने व्यक्त केली..ईडन गार्डनवर झालेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताचा ३० धावांनी पराभव केला. दुसऱ्या डावात १२४ धावांचे आव्हान पार करता आले नाही. पाच दिवसांचा हा सामना अडीच दिवसांतच संपला. त्यामुळे खेळपट्टीवर चौहोबाजूंनी टीका होत आहे. हरभजन सिंग यांनी तर चाबूक ओढले. कसोटी क्रिकेटच्या प्रगतीसाठी हे मारक असल्याचेही हरभजन म्हणाला. आपल्या यूट्युब चॅनेलवर हरभजन यांनी हा घणाघात व्यक्त केला..एकूणच वर्षानुवर्षे ते ज्या प्रकारे खेळपट्ट्या तयार करण्याचे काम करत आहेत, हे मी पाहिले आहे, पण भारतीय संघ जिंकत होता आणि विकेट मिळवणारे श्रेष्ठ होत होते. परिणामी सर्व काही व्यवस्थित वाटत होते. अशा प्रकारच्या खेळपट्ट्या तयार करण्याचे काम आजपासून सुरू झालेले नाही. ते मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. कसोटी क्रिकेट अशा प्रकारे खेळले जात नाही, असाही उल्लेख हरभजनने केला आहे..२००१ मध्ये सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वाखाली ईडन गार्डनमध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियावर ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. त्यात स्वतः हरभजन यांनी सामन्यात १३ विकेट मिळवल्या होत्या, पण व्हीव्हीएस लक्ष्मणचे द्विशतक आणि राहुल द्रविडचे दीड शतकही तेवढेच मौल्यवान ठरले होते. पूर्ण पाच दिवस तो सामना रंगला होता..कसोटी क्रिकेटला मारक ठरत असलेल्या अशा खेळपट्ट्यांबातचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज आहे, अशा प्रकारे तुम्ही प्रगती करूच शकत नाही, कधी तरी विजय मिळू शकतो, पण क्रिकेट खेळाडू म्हणून तुमची वृद्धी होऊ शकत नाही, असाही उल्लेख हरभजनने केला..Vidarbha Cricket: विपरीत परिस्थितीत येथेही घडताहेत महिला क्रिकेटपटू; मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी धडपड, खुशाल ढाक यांनी घेतला पुढाकार.ईडन गार्डनसारख्या खेळपट्ट्या म्हणजे, कशा धावा करायच्या याचा अंदाज तुमच्याच फलंदाजांना येत नसतो, फलंदाजीच करता येत नाही, अशी परिस्थिती तुम्ही तुमच्या फलंदाजांसमोर उभी करत असता, असे हरभजन म्हणाला. सक्षम फलंदाज आणि ताकदवर फलंदाज यांच्यात फरकच काय राहिला. अशा प्रकारच्या खेळपट्ट्या असतील, तर फलंदाज हा गोलंदाजाच्या क्षमतेवर नाही, तर सुमार खेळपट्ट्यांमुळे बाद होतील, अशा प्रकारचे कसोटी क्रिकेट पहाताना दुःख होते, अशीही नाराजी हरभजनने व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.