Harbhajan Singh: हरभजन सिंगला 'तो' Video पोस्ट करणे महागात पडले! पंजाब पोलिसांनी तर सूनावलेच, शिवाय नेटकऱ्यांनी वाभाडे काढले

HARbhajan SINGH VIRAL VIDEO CONTROVERSY: भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू आणि भाजप खासदार हरभजन सिंग सध्या चर्चेत आला आहे. हरभजन सिंगने दोन व्यक्तींचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. हा व्हिडिओ शेअर करताना त्याने पंजाब अमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनतेच्या विळख्यात असल्याचा दावा केला. त्यानंतर मंगळवारी या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.परंतु आता हरभजन सिंगला आता हा व्हिडिओ आणि असा दावा कारण महागात पडल आहे,त्याला पंजाब पोलिसांनी आणि नेटकऱ्यांनी चांगलाच सुनावल..दरम्यान, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसणारे दोन तरुण ‘झोम्बी ड्रग’च्या नशेत असल्याचा दावा अनेकांनी केला. मात्र, हरभजन सिंगने स्वतः व्हिडिओ शेअर करताना ‘झोम्बी ड्रग’ या शब्दाचा वापर केला नव्हता. मात्र, हरभजन सिंगने हा व्हिडिओ पंजाबमधील असल्याचा दावा केल्यानंतर पंजाब पोलिसांनी लगेच या व्हिडिओची सत्यता तपासली. पोलिसांनी सांगितल की, हा व्हिडिओ पंजाबमधील नसून राजस्थानमधील श्रीगंगानगर येथील आहे..हरभजन सिंगने नेमक काय म्हटलं?भाजपचे राज्यसभा खासदार हरभजन सिंग यांनी हा व्हिडिओ पुन्हा शेअर करत पंजाबमधील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. व्हिडिओमध्ये दोन व्यक्ती रस्त्याच्या कडेला उभे असलेले दिसत आहेत जे की वेगळ्या प्रकारे उभे असल्याच त्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. हा प्रकार दुःखद असल्याचं हरभजन सिंग यांनी म्हटलं..“पंजाबची परिस्थिती पाहून खूप वाईट वाटतं. पंजाब आणि तिथल्या तरुणांना यापेक्षा चांगलं आयुष्य मिळायला हवं. या मुद्द्यावर प्रामाणिकपणा, जबाबदारी आणि तातडीने कारवाई होणं गरजेचं आहे,” असं हरभजन सिंगने एक्सवर म्हटलं. दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये हरभजन सिंग यांनी पंजाबमधील तरुणांचं अमली पदार्थांमुळे नुकसान होत असल्याचा आरोप केला गेला आहे. एकेकाळी प्रगती, धैर्य आणि शौर्यासाठी ओळखला जाणारा पंजाब हा आज व्यसनाच्या विळख्यात सापडला असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे ..Sangli Drug Addicts : नशेबाजी रंगली, अब्रू वेशीला टांगली; राजकीय पाठबळाने सांगलीत अंधारयुग फोफावले.पंजाब पोलिसांनी काय सांगितलं?हरभजन सिंग यांच्या पोस्टनंतर पंजाब पोलिसांनीही या व्हिडिओची सत्यता तपासली. पोलिसांनी एक्सवर उत्तर देताना स्पष्ट केलं की, सोशल मीडियावर शेअर केलेला व्हिडिओ पंजाबमधील नाही. हा व्हिडिओ राजस्थानमधील श्रीगंगानगर येथील असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. पंजाब पोलिसांनी हेही सांगितल आहे की, व्हिडिओमध्ये पंजाबी गाणं किंवा ऑडिओ वापरल्यामुळे तो व्हिडिओ पंजाबमधील असल्याचं सिद्ध होत नाही. “केवळ पंजाबी ऑडिओ ट्रॅकमुळे एखादी घटना पंजाबमधील ठरत नाही. सोशल मीडियावर कोणतीही माहिती शेअर करण्याआधी तिची सत्यता आणि ठिकाण तपासणं गरजेचं आहे,” असं पोलिसांनी म्हटलं. पोलिसांनी हरभजन सिंग यांनाही टॅग करत सोशल मीडियावर कोणतीही माहिती शेअर करताना जबाबदारीने वागण्याचं आवाहन देखील केलं..अरविंद केजरीवाल यांची हरभजन सिंगवर टीकाहरभजन सिंग यांच्या पोस्टनंतर आता त्याच्यावर अनेक राजकीय नेते देखील टीका करत आहेत अशातच, आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली. भाजपकडून पंजाबबद्दल चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “काल अनेक भाजपच्या लोकांनी मिळून ही खोटी गोष्ट पसरवली. हा आदेश पंतप्रधान कार्यालयातून आला होता का? पंतप्रधान कार्यालय देशात खोट्या गोष्टी पसरवतं का?” असा सवाल केजरीवाल यांनी केला..पंजाबच्या मंत्र्यांचाही हरभजन सिंगवर चांगलाच पलटवार केला आहे.पंजाबच्या कॅबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर यांनीही हरभजन सिंग यांच्यावर टीका केली. ते आपल्या राजकीय वरिष्ठांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.राजस्थानमधील व्हिडिओ पंजाबमधील असल्याचं सांगून पंजाबची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं.पंजाबचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री हरभजन सिंग ईटीओ यांनीही भाजपवर टीका केली. पंजाबला बदनाम करण्यासाठी भाजपकडून अशा प्रकारचा प्रचार केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये फेटे घातलेले दोन पुरुष रस्त्याच्या कडेला निश्चल उभे असल्याचं दिसतं. ते नीट चालण्याचा किंवा पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही व्हिडिओमध्ये दिसतं.हा व्हिडिओ शेअर झाल्यानंतर अनेकांनी ते दोघे अमली पदार्थांच्या, विशेषतः ‘झोम्बी ड्रग’च्या प्रभावाखाली असल्याचा दावा केला. मात्र, ते दोघे नेमके कोणत्या कारणामुळे अशा अवस्थेत होते, याची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..Viral Cricket Video: 6,6,6,6,6,6! सहा चेंडू, सहा षटकार... युवराज सिंगसारखी तुफान फटकेबाजी, पण इंग्लंडच्या फलंदाजाचा हा पराक्रम आहे थोडा वेगळा Video .सध्या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा व्हिडिओ पंजाबमधील नसून राजस्थानमधील श्रीगंगानगरचा असल्याचं पंजाब पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या व्हिडिओच्या आधारे पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या परिस्थितीवर केलेल्या दाव्यांवर आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.या प्रकरणामुळे पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजपकडून पंजाब सरकारवर अमली पदार्थांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला जातो, तर पंजाब सरकारकडून भाजपवर पंजाबची प्रतिमा खराब करण्यासाठी चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोप केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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