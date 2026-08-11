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Harbhajan Singh: हरभजन सिंगला 'तो' Video पोस्ट करणे महागात पडले! पंजाब पोलिसांनी तर सूनावलेच, शिवाय नेटकऱ्यांनी वाभाडे काढले

HARbhajan SINGH VIRAL VIDEO CONTROVERSY: हरभजन सिंग यांनी शेअर केलेल्या व्हायरल व्हिडिओवरून वाद निर्माण झाला आहे. पंजाब पोलिसांनी व्हिडिओ पंजाबमधील नसल्याचं स्पष्ट केलं.
Harbhajan Singh

Harbhajan Singh

esakal

Varsha Balhe
Updated on

HARbhajan SINGH VIRAL VIDEO CONTROVERSY: भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू आणि भाजप खासदार हरभजन सिंग सध्या चर्चेत आला आहे. हरभजन सिंगने दोन व्यक्तींचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. हा व्हिडिओ शेअर करताना त्याने पंजाब अमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनतेच्या विळख्यात असल्याचा दावा केला.

त्यानंतर मंगळवारी या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.परंतु आता हरभजन सिंगला आता हा व्हिडिओ आणि असा दावा कारण महागात पडल आहे,त्याला पंजाब पोलिसांनी आणि नेटकऱ्यांनी चांगलाच सुनावल.

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