Biggest trade deal in IPL history 2027: पंजाब किंग्स (PBKS) आणि मुंबई इंडियन्स (MI) यांच्यात हार्दिक पांड्या आणि अर्शदीप सिंग यांच्यासाठी झालेला करार इंडियन प्रीमिअर लीगच्या इतिहासातील सर्वात मोठा करार ठरला आहे. दोन्ही खेळाडूंनी फ्रँचायझींची अदलाबदल करताना IPL2027 मध्ये नवीन संघांनी त्यांच्यासाठी प्रत्येकी १८ कोटी मोजले. २०२५ च्या आयपीएल मेगा लिलावात 'राईट टू मॅच' (RTM) कार्डद्वारे खरेदी केल्यानंतर अर्शदीप PBKS मध्ये तेवढीच रक्कम कमावत होता. हार्दिकच्या पगारात १.६५ कोटींची वाढ झाली आहे. २०२५ च्या हंगामापूर्वी MI ने त्याला १६.३५ कोटींना कायम ठेवले होते..Hardik Pandya, Arshdeep Singh Trade Creates Historyहार्दिक आणि अर्शदीप यांच्यातील अदलाबदली ही आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठी ट्रेड ठरली. या दोघांमध्ये मिळून ३६ कोटींचा सौदा झाला आणि यापूर्वीचा विक्रम त्यांनी मोडला. चेन्नई सुपर किंग्सने आयपीएल २०२६ च्या आधी संजू सॅमसनला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी राजस्थान रॉयल्ससोबत रवींद्र जडेजा व सॅम कुरन यांचा सौदा केला होता. तेव्हा CSK ने संजूसाठी १८ कोटी मोजले होते, तर RR ने जडेजासाठी १४ व कुरनसाठी २.४ कोटी मोजले होते. या ट्रेडची एकूण रक्कम ही ३४.४ कोटी झाली होती. रिषभ पंत ( १५ कोटी) व कुलदीप यादव ( १३.५ कोटी) यांच्यासाठी दिल्ली कॅपिटल्स व लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात एकूण २८.५ कोटींचा व्यवहार झाला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Retention Deadline: पाच दिवस शिल्लक राहिले, १० खेळाडू या संघातून त्या संघात गेले!हार्दिक पांड्याने केला फायद्याचा सौदा, तर रिषभ पंत...\n.दरम्यान, हार्दिक आणि अर्शदीप यांनी सॅमसनच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. ते लीगच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे संयुक्तपणे सर्वात महागडे खेळाडू ठरले आहेत. हार्दिकने दोनदा ट्रेड झालेल्या खेळाडूंच्या दुर्मिळ यादीत स्थान मिळवले आहे, पण १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे अनेक ट्रेड होणारा तो एकमेव खेळाडू आहे..Most Expensive Players Ever Traded In IPL Historyसंजू सॅमसन - १८ कोटी ( RR to CSK) आयपीएल २०२६हार्दिक पांड्या - १८ कोटी ( MI to PBKS) आयपीएल २०२७अर्शदीप सिंग - १८ कोटी ( PBKS to MI ) आयपीएल २०२७कॅमेरून ग्रीन - १७.५ कोटी ( MI to RCB) आयपीएल २०२४हार्दिक पांड्या - १५ कोटी ( GT to MI) आयपीएल २०२४रिषभ पंत - १५ कोटी ( LSG to DC) आयपीएल २०२७.रॉस टेलर (जो २०१२ मध्ये RR कडून दिल्ली डेअरडेव्हिल्समध्ये सामील झाला आणि २०१३ मध्ये पुणे वॉरियर्सकडे गेला) तसेच आयपीएल २०२० पूर्वी दोनदा ट्रेड झालेल्या मयंक मार्कंडे ( त्याला सर्वप्रथम RR ने MIकडून करारबद्ध केले होते, त्यानंतर त्याला दिल्ली कॅपिटल्सकडे पाठवण्यात आले.) याच्यानंतर, हार्दिक हा ट्रेड डीलद्वारे एकाच फ्रँचायझीमध्ये आपला कार्यकाळ सुरू करणारा आणि संपवणारा तिसरा खेळाडू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.