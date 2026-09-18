हार्दिक पांड्या १० षटकं फेकू शतक नाही! गौतम गंभीरचं ऑल राऊंडरच्या भविष्याबाबत मोठं विधान; म्हणाला, नितीश कुमार रेड्डी...

Gautam Gambhir on Hardik Pandya fitness: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघात हार्दिक पांड्याची निवड झाली नाही. २०२५च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर हार्दिक दुखापतीमुळे संघाबाहेरच आहे. विंडीजविरुद्ध तो पुनरागमन करेल, अशी अपेक्षा होती, परंतु त्याला पुन्हा एकदा तंदुरुस्तीच्या कारणामुळे संघाबाहेर बसावे लागले. त्याच्या जागी नितीश कुमार रेड्डीला संधी मिळाली आहे आणि त्याने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत दमदार कामगिरी करून दाखवली आहे. आता हार्दिकच्या पुनरागमनावर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने मोठं विधान केलं आहे..हार्दिकची सध्याची तंदुरुस्ती त्याला १० षटकं फेकण्यासाठी पुरेशी नाही, असे गौतमने स्पष्ट केले. तो मागील चार महिने क्रिकेट खेळलेला नाही आणि भारतीय संघ व्यवस्थापन त्याला खेळवण्याची घाई करू इच्छित नाही, असेही गौतम पुढे म्हणाला. हार्दिक पूर्णपणे फिट झाल्यास तो आणि नितीश कुमार रेड्डी, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळतील, असेही गौतमने सुचवले..Vaibhav Sooryavanshi : वैभवला पुन्हा संधी केव्हा मिळणार? गौतम गंभीरच्या उत्तराने सारेच गार; संजू सॅमसनचं नाव घेऊन विषयच संपवला.तो म्हणाला,"हार्दिक पांड्या सध्याच्या घडीला १० षटकं फेकू शकत नाही. त्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळवण्याची आम्हाला घाई करायची नाही. तो जेव्हा तंदुरुस्त होईल, तेव्हा तो आणि नितीश रेड्डी दोघंही शक्यतो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसतील," असे गौतम IND vs AFG तिसऱ्या सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत म्हणाला..IND vs PAK Asian Games : श्रेयस अय्यरचा संघ आशियाई स्पर्धेत पाकिस्तानला भिडणार? जाणून घ्या हा महामुकाबला केव्हा होणार.BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडून अंतिम फिटनेस मंजुरी मिळाल्यानंतर, पुदुचेरी येथे ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघाविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी हार्दिकची भारत 'अ' संघात निवड करण्यात आली होती. दुखापतींच्या मालिकेमुळे हार्दिक आयपीएल २०२६ पासून स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळलेला नाही. जूनमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे सामन्यांसाठी त्याची निवड झाली होती, पण मालिकेपूर्वी त्याला पायाला दुखापत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.