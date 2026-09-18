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हार्दिक पांड्या १० षटकं फेकू शतक नाही! गौतम गंभीरचं ऑल राऊंडरच्या भविष्याबाबत मोठं विधान; म्हणाला, नितीश कुमार रेड्डी...

Hardik Pandya India comeback latest update: हार्दिक पांड्याच्या टीम इंडिया पुनरागमनाबाबत भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. हार्दिक सध्या १० षटकं गोलंदाजी करण्याइतका फिट नसल्याचे गंभीर यांनी स्पष्ट केले.
Gautam Gambhir on Hardik Pandya fitness

Gautam Gambhir on Hardik Pandya fitness

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir on Hardik Pandya fitness: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघात हार्दिक पांड्याची निवड झाली नाही. २०२५च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर हार्दिक दुखापतीमुळे संघाबाहेरच आहे. विंडीजविरुद्ध तो पुनरागमन करेल, अशी अपेक्षा होती, परंतु त्याला पुन्हा एकदा तंदुरुस्तीच्या कारणामुळे संघाबाहेर बसावे लागले. त्याच्या जागी नितीश कुमार रेड्डीला संधी मिळाली आहे आणि त्याने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत दमदार कामगिरी करून दाखवली आहे. आता हार्दिकच्या पुनरागमनावर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने मोठं विधान केलं आहे.

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