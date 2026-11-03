Hardik Pandya Comeback: हार्दिक पांड्या पुन्हा टीम इंडियात कधी परतणार? शुभमन गिलने दिली मोठी अपडेट; नेमकं काय म्हणाला

Hardik Pandya Comeback Date Team India: भारतीय संघ ४ नोव्हेंबरपासून न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात करणार आहे. या मालिकेतील पहिल्या ३ सामन्यांसाठी भारतीय संघाचे नेतृत्व शुभमन गिल करणार आहे, तर पुढील २ सामन्यांमध्ये श्रेयस अय्यर कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळणार आहे. भारतीय संघ वनडे मालिकेसाठी सज्ज झाला असून, पहिल्या सामन्यापूर्वी शुभमन गिलने संघाची तयारी आणि हार्दिक पांड्याबाबत आपले मत स्पष्ट केले आहे..शुभमन गिलने सांगितले की, जर वनडे मालिका टी-२० मालिकेआधी खेळवली असती, तर भारतीय संघाला पूर्ण ताकदीच्या खेळाडूंसह सामने खेळता आले असते. मात्र, सध्याच्या वेळापत्रकामुळे तसे करणे शक्य झाले नाही. भारताला कसोटी मालिकेवरही लक्ष द्यायचे आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग आहे. अस गिल म्हणाला..IND A vs NZ A Live: लोकेश राहुल ०, यशस्वी जैस्वाल १७; भारताचा डाव ११३ धावांवर गडगडला, नागपूरचा यश राठोड एकटा भिडला.पहिल्या सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत शुभमन गिलला हार्दिक पांड्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता यावर गिलने हार्दिकचे कौतुक करत तो म्हणाला की, हार्दिक हा खूप चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याच्यासारखी कौशल्ये असलेले खेळाडू जगात फार कमी आहेत मला अस वाटत तो भारतीय संघात देखील नेहमी महत्ववाची भूमिका निभावतो..गिल म्हणाला की, हार्दिकला गोलंदाज म्हणून सामन्यात वेगवेगळ्या वेळी वापरता येते. तो नवा आणि जुना चेंडू दोन्हीने गोलंदाजी करू शकतो. गिलने सांगितले की, त्याची हार्दिकसोबत अनेकदा चर्चा झाली आहे. मात्र, दुखापतीमुळे हार्दिक सध्या संघाबाहेर आहे."तो दुखापतीबाबत दुर्दैवी ठरला आहे कारण आयपीएलनंतर तो खेळलेला नाही. आशा आहे की तो लवकरच परत येईल. तो काही देशांतर्गत सामने खेळेल आणि त्यानंतर लवकरच भारतीय संघात परत येईल, अस मला वाटतय, असे शुभमन गिलने सांगितले..२०२७ च्या वनडे वर्ल्ड कपची तयारी पाहता हे खेळाडू फिट असणे आणि त्यांना वनडे क्रिकेटमध्ये पुरेसा खेळण्याचा वेळ मिळणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, दुखापती आणि वेळापत्रकामुळे काही खेळाडू वनडे मालिकांपासून दूर आहेत. टी-२० मालिका आधी खेळवण्याबाबतही शुभमन गिलने आपले मत सांगितले. तो म्हणाला की, जर वनडे मालिका टी-२० मालिकेआधी झाली असती, तर भारतीय संघाला पूर्ण ताकदीने सामने खेळता आले असते. मात्र, वनडे आणि कसोटी मालिकेदरम्यान फार कमी वेळ आहे..भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाचवा आणि शेवटचा वनडे सामना १५ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यानंतर १९ नोव्हेंबरपासून दोन्ही संघांमध्ये कसोटी मालिका सुरू होणार आहे. त्यामुळे खेळाडूंना एका फॉरमॅटमधून दुसऱ्या फॉरमॅटमध्ये जाण्यासाठी फारसा वेळ मिळणार नाही..IND vs NZ 1st T20I : वैभव सूर्यवंशी OUT, Kuldeep Yadav ला पण स्थान नाही; दिग्गजाने जाहीर केली भारताची Playing XI.याच कारणामुळे शुभमन गिलसह काही प्रमुख खेळाडू पहिल्या ३ वनडे सामन्यांनंतर कसोटी मालिकेच्या तयारीला लागणार आहेत. भारतासाठी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने ही कसोटी मालिका महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.