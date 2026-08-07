Hardik Pandya Deal: हार्दिकची CSK सोबतची डिल का फिसकटली? ऋतुराज गायकवाडचं नाव आलंय चर्चेत, Mumbai Indians च्या कॅप्टनच्या मागण्या वाचाल तर...

IPL 2027 Hardik Pandya transfer rumours MS Dhoni tried to convince him : मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये कोणत्या फ्रँचायझीकडून खेळेल, हे अद्याप निश्चित होत नाही... ऑल राऊंडर हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी बऱ्याच फ्रँचायझी Mumbai Indians सोबत ट्रेड करत असल्याच्याही चर्चा आहेत. त्यात हार्दिक चेन्नई सुपर किंग्सच्या जरा जास्तच जवळ जात असल्याचे IPL 2026 मध्ये पाहायला मिळाले होते. हार्दिक व CSK यांच्यात चर्चाही सुरू होत्या, अशा बातम्या आल्या. पण, आता या चर्चा थांबल्या आहेत आणि हार्दिकच्या मागण्या ऐकून CSK ने त्याच्यापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी कर्णधार MS Dhoni ने समजावल्यानंतरही हार्दिक एक पाऊल मागे हटायला तयार नव्हता आणि त्यामुळे ही चर्चा फिसकटली आहे..MI ने मोठा गाजावाजा करत हार्दिकला गुजरात टायटन्सकडून पुन्हा आपल्या ताफ्यात आणले आणि कर्णधार बनवले... रोहित शर्माला हटवून हार्दिकला कर्णधार करण्याचा निर्णय चाहत्यांना पटला नाही आणि त्यांनी हार्दिकला ट्रोल केले. हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली तीन पर्वात मुंबईला काही खास कामगिरी करता न आल्याने आता चाहत्यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. अशात मागील पर्वातील खराब कामगिरीनंतर हार्दिक मुंबईची साथ सोडणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. CSK सह राजस्थान रॉयल्स व कोलकाता नाइट रायडर्स यांची नावे या चर्चेत आहेत..MI Cape Town: Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाने ट्रेंट बोल्टला रिलीज केले; राशिद खान, निकोलस पूरन, कागिसो रबाडा संघात....मुंबई इंडियन्सने काही दिवसांपूर्वी अशी कोणतीच चर्चा किंवा ट्रेड सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले. आयपीएल २०२६ मधील कामगिरीची समीक्षा सुरू आहे आणि त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. सध्यातरी कोणालाही संघातून काढण्याचा विचार नसल्याचे मुंबईने स्पष्ट केले. पण, पडद्यामागे हार्दिक CSK सोबत चर्चा करतोय, असे अनेक माध्यमांनी वृत्त दिले आहे. पण, त्यातून आता चेन्नई फ्रँचायझीने माघार घेतली आहे..हार्दिकच्या मागण्या काय होत्या?हार्दिक पांड्याने CSK कडे कर्णधारपदाची हमी मागितली होतीहार्दिकने फ्रँचायझीकडून खेळाडू म्हणूनच खेळावे, CSK ची इच्छाऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली हार्दिकने खेळावे असे CSK चे म्हणणेCSK संघ व्यवस्थापनाचा ऋतुराज गायकवाडला कर्णधार म्हणून पूर्ण पाठिंबामहेंद्रसिंग धोनीनेही हार्दिकला खेळाडू म्हणून खेळावे, यासाठी समजावण्याचा प्रयत्न अपयशीMI ने हार्दिकच्या बदल्यात आयुष म्हात्रेची केलेली मागणी CSK ला अमान्य.Hardik Pandya: इच्छा असूनही Mumbai Indians हार्दिकला डच्चू देऊ शकत नाही... जाणून घ्या MI फ्रँचायझीची कोंडी झालेली Inside Story.कोलकाता नाइट रायडर्सकडून ऑफर?कोलकाता नाइट रायडर्सला कर्णधाराची नितांत गरज आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू कॅमेरून ग्रीनला रिलीज करावे लागेल. एकाच संघात दोन वेगवान गोलंदाजी करणारे अष्टपैलू खेळाडू असल्यामुळे संपूर्ण प्लेइंग इलेव्हनचे संयोजन विस्कळीत होऊ शकते. आयपीएल २०२६ च्या लिलावात कॅमेरॉन ग्रीनला मिळालेल्या रकमेत (२५.२ कोटी रुपये) केकेआर हार्दिकला करारबद्ध करू शकेल. मात्र, मुंबई इंडियन्स केवळ ग्रीनवर समाधानी असेल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.