IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्याची Exit निश्चित, कोण होणार Mumbai Indians चा नवा कर्णधार? संघ व्यवस्थापनात फूट? एक टीम रोहितच्या बाजूने, तर दुसरी...

Mumbai Indians IPL 2027 trade rumours explained: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वी बऱ्याच संघात बरेच बदल पाहायला मिळतील, परंतु सर्वांना उत्सुकता आहे ती, हार्दिक पांड्याच्या ( Hardik Pandya) निर्णयाची. हार्दिकला कर्णधार बनवण्याचा निर्णय मुंबई इंडियन्ससाठी फायद्याचा ठरलेला नाही. त्यामुळे संघ व्यवस्थापन त्याच्यावर नाराज असल्याची चर्चा आहे आणि दोघांमध्ये मतभेद झाल्याचेही सांगितले जातेय. अशात हार्दिक गेला, तर मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदाची धुरा पुन्हा रोहित शर्माकडे ( Rohit Sharma) सोपवली जाईल, अशीही चर्चा रंगली आहे. पण, त्यावरून संघ व्यवस्थापनात दोन गट पडल्याचे वृत्त समोर येत आहे..Mumbai Indians व्यवस्थापनामध्ये कर्णधारपदाबाबत दोन वेगवेगळी मते असल्याच्या चर्चा आहेत. एका गटाला रोहित पुन्हा कर्णधार व्हावा असे वाटते, तर दुसऱ्या गटाच्या मते तिलक वर्मा हा भावी कर्णधार असेल. आता व्यवस्थापनातील या मतभेदांच्या चर्चांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. रोहित MI च्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधार राहिला आहे. त्याच्या कर्णधारपदाखाली, फ्रँचायझीने पाच वेळा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले. पण, २०२० नंतर मुंबई इंडियन्सला रोहितच्या नेतृत्वाखाली पुढील तीन हंगामात जेतेपद जिंकण्यात अपयश आले. यानंतर, फ्रँचायझीने २०२४ मध्ये हार्दिक पांड्याला कर्णधार म्हणून नियुक्त केले. पण, अपेक्षित निकाल मिळाला नाही..Mumbai Indians चा पहिला ट्रेड! अमेरिकन जलदगती गोलंदाजला ताफ्यात दाखल करून घेतले, किती रक्कम मोजली?.आता MI पुन्हा एकदा रोहितच्या अनुभवावर अवलंबून राहू शकते, अशी चर्चा आहे. पुढील एक-दोन वर्षांसाठी रोहितला कर्णधारपद द्यावे आणि तिलक वर्माला उपकर्णधार बनवावे, असा प्रयोग अपेक्षित आहे. तिलकला रोहितसारख्या अनुभवी कर्णधाराच्या मार्गदर्शनाखाली शिकण्याची संधी मिळेल आणि तो भविष्यासाठी तयार होईल. पण रोहितचे वय, ही सर्वात मोठी अडचण आहे. तो एप्रिल २०२७ मध्ये ४० वर्षांचा होईल..त्यामुळेच MI साठी तिकल वर्मा हा कर्णधारपदाचा दुसरा पर्याय आहे. तिलक अनेक हंगामांपासून मुंबई फ्रँचायझीचा भाग राहिला आहे आणि त्याला येथील तावरण चांगले समजते. तिलककडे मोठ्या सामन्यांमध्ये दबावाखाली फलंदाजी करण्याची क्षमता आहे. मुंबई इंडियन्सने २४ वर्षीय तिलककडे कर्णधारपद सोपवले, तर तो पुढील पाच ते सहा वर्षे किंवा त्याहूनही अधिक काळ संघाचे नेतृत्व करू शकतो. शांत स्वभाव, ही तिलची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते..Rohit Sharma News: रोहितला पुन्हा Mumbai Indians चे कर्णधारपद देणे, ही भारतीय संघासाठी चिंतेची बाब; २०२७ वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नांना धोका... कसा?.सूर्यकुमार यादव आणि जसप्रीत बुमराह हेही पर्याय आहेतरोहित शर्मा आणि तिलक वर्मा यांच्या व्यतिरिक्त, मुंबई इंडियन्सच्या संघात सूर्यकुमार यादव आणि जसप्रीत बुमराह ही आणखी दोन मोठी नावे आहेत. यादवला आंतरराष्ट्रीय कर्णधारपदाचा अनुभव आहे. पण, इथेही वय आडवे येत आहे. दरम्यान, जसप्रीत बुमराह देखील कर्णधारपदासाठी एक प्रबळ दावेदार असू शकतो. पण, वर्क लोड मॅनेजमेंट हे बुमराहसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.