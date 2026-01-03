Cricket

Hardik Pandya : 6,6,6,6,6,4! एका षटकात हार्दिकचा वादळी तडाखा, ११ वर्षांत झळकावले पहिले शतक; विदर्भाचे गोलंदाज रडकुंडीला आले

Hardik Pandya five sixes in one over vs Vidarbha in Vijay Hazare Trophy : विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये हार्दिक पांड्याने अविश्वसनीय खेळी करत ११ वर्षांनंतर आपल्या कारकिर्दीतील पहिले लिस्ट ‘ए’ शतक झळकावले. विदर्भविरुद्ध बडोद्याची अवस्था ७१/५ अशी बिकट असताना हार्दिकने एकहाती सामना फिरवला. अवघ्या ६८ चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण करत त्याने मैदान पेटवून दिलं.
Hardik Pandya smashed his maiden List A century in just 68 balls in the Vijay Hazare Trophy

Swadesh Ghanekar
Hardik Pandya maiden List A century Vijay Hazare Trophy: दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० मालिका गाजवल्यानंतर हार्दिक पांड्या विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत बडोदा संघाचे प्रतिनिधित्व करताना दिसला. राजकोट येथे सुरू असलेल्या लढतीत विदर्भ संघाविरुद्ध हार्दिकने वादळी शतक झळकावले. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ११ वर्षांपूर्वी पदार्पण करणाऱ्या हार्दिकचे हे पहिले शतक ठरले. त्याने ६८ चेंडूंत तिहेरी आकडा गाठताना बडोदा संघाला ५ बाद ७१ धावांवरून दोनशेपार पोहोचवले. हार्दिक न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत खेळण्यासाठी उत्सुक असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

