Hardik Pandya : 6,6,6,6,6,4! एका षटकात हार्दिकचा वादळी तडाखा, ११ वर्षांत झळकावले पहिले शतक; विदर्भाचे गोलंदाज रडकुंडीला आले

Hardik Pandya maiden List A century Vijay Hazare Trophy: दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० मालिका गाजवल्यानंतर हार्दिक पांड्या विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत बडोदा संघाचे प्रतिनिधित्व करताना दिसला. राजकोट येथे सुरू असलेल्या लढतीत विदर्भ संघाविरुद्ध हार्दिकने वादळी शतक झळकावले. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ११ वर्षांपूर्वी पदार्पण करणाऱ्या हार्दिकचे हे पहिले शतक ठरले. त्याने ६८ चेंडूंत तिहेरी आकडा गाठताना बडोदा संघाला ५ बाद ७१ धावांवरून दोनशेपार पोहोचवले. हार्दिक न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत खेळण्यासाठी उत्सुक असल्याचे यावरून स्पष्ट होते..यश ठाकूर, भूते व प्रफुल हिंगे यांनी बडोदा संघाला धक्क्यांमागून धक्के दिले. त्यांचा निम्मा संघ ७१ धावांत तंबूत परतला असताना हार्दिक मैदानावर आला आणि त्याने सहाव्या विकेटसाठी कृणाल पांड्यासह ६९ चेंडूंत ६५ धावा जोडल्या. कर्णधार कृणालने २३ धावांची खेळी केली. त्यानंतर हार्दिकला विष्णू सोळंकी आणि राज लिंबानी यांची साथ मिळाली आणि बडोद्याने २०० धावांचा टप्पा ओलांडला..Prithvi Shaw: पृथ्वी मुंबईच्या खेळाडूंना भिडला, माजी संघाविरुद्ध ११ चेंडूंत चोपल्या ४६ धावा; अर्शीन कुलकर्णीचे शतक.ए पासी भोपळ्यावर माघारी परतल्यानंतर नित्या पांड्या ( १५) व प्रियांशू मोलिया ( १६) यांनी बडोदा संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. ए सेठनेही २१ धावा केल्या, परंतु जे शर्मा ९ धावांवर बाद झाला. यश ठाकूरने या दोन्ही फलंदाजांना माघारी पाठवले. हार्दिकने मोर्चा सांभाळताना ६८ चेंडूंत लिस्ट ए क्रिकेटमधील त्याचे पहिले शतक झळकावले. त्याने पार्थ रेखाडेच्या एका षटकात पाच षटकार व १ चौकार अशा ३४ धावा चोपून शतक पूर्ण केले..हार्दिक ९२ चेंडूंत ८ चौकार व ११ षटकारांसह १४४ धावा करून माघारी परतला. यश ठाकूरला ही विकेट मिळवण्यात यश आले. बडोदाने ९ बाद २९३ धावा केल्या. .W,W,W,W,W! अर्शदीप सिंगचा तिखट मारा, प्रतिस्पर्धी झाला कावराबावरा; न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी ठोकला दावा, पण मिळणार नाही संधी.हार्दिक यापूर्वी ११८ लिस्ट ए सामन्यात खेळला आणि त्याने २२४९ धावा केल्या होत्या, नाबाद ९२ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी होती. त्याच्या नावावर ११० विकेट्सही आहेत.