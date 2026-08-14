IPL: हार्दिक पंड्याला KKRची खुली ऑफर? माजी खेळाडू म्हणाला, ‘या’ संघात मिळेल नेतृत्वाची जबाबदारी; IPL 2027 आधी मोठ्या ट्रेडची चर्चा

HARDIK PANDYA KKR OPEN OFFER: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार आणि भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू हार्दिक पंड्या हा नेहमी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो. मात्र, आता कोलकाता संघाच्या माजी खेळाडूने हार्दिक पंड्याला खुली ऑफर दिली आहे का? आयपीएल २०२७ सुरू होण्यापूर्वीच हार्दिकबद्दल अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. हार्दिक हा मुंबई इंडियन्स सोडणार असल्याच्या अनेक मोठ्या बातम्या आणि क्रिकेट वर्तुळात चर्चा सुरू आहेत. त्याचा २०२६ चा आयपीएल हंगाम हा फारसा चांगला ठरला नाही, कर्णधार म्हणून देखील नाही आणि खेळाडू म्हणून देखील. परंतु आता २०२७ साठी हार्दिक पंड्या कोणत्या संघात जाणार, याकडे प्रत्येक क्रिकेटप्रेमीचं लक्ष लागलं आहे..असंच असताना कोलकाता संघाचा माजी खेळाडू मनविंदर बिस्लाच्या एका वक्तव्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात अनेक गोष्टी चर्चेत आल्या आहेत. झालं असं की, १४ ऑगस्ट रोजी ‘दबलीबाजी’च्या यूट्यूब पॉडकास्टमध्ये मनविंदर बिस्ला बोलताना म्हणाले की, हार्दिकसाठी केकेआर हा योग्य संघ ठरू शकतो. केकेआरला सध्या एका चांगल्या कर्णधाराची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हार्दिकला केकेआरमध्ये नेतृत्वासोबतच मोकळेपणाने खेळण्याची संधी मिळू शकते, असंही त्यांनी म्हटलं..Hardik Pandya: इच्छा असूनही Mumbai Indians हार्दिकला डच्चू देऊ शकत नाही... जाणून घ्या MI फ्रँचायझीची कोंडी झालेली Inside Story.बिस्ला म्हणाला, “हार्दिकसाठी कोलकाता हा खूप चांगला पर्याय आहे. त्याला इथे मोकळेपणाने खेळता येईल, नेतृत्वाची जबाबदारी मिळेल आणि सध्या त्याला ज्या गोष्टींची गरज आहे, त्या केकेआरमध्ये मिळू शकतात.”.हार्दिकला पुन्हा कर्णधार बनायचंय?हार्दिकला पुन्हा एखाद्या संघाचं नेतृत्व करण्याची इच्छा असू शकते, असंही बिस्लाने म्हटलं. गुजरात टायटन्सचा कर्णधार असताना हार्दिकने २०२२ मध्ये संघाला आयपीएलचं विजेतेपद मिळवून दिलं होतं. त्यानंतर २०२३ मध्ये गुजरातने अंतिम फेरीही गाठली होती..मात्र, मुंबई इंडियन्समध्ये परतल्यानंतर हार्दिकचा कर्णधार म्हणून प्रवास फारसा चांगला राहिलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा कर्णधार म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्याचा विचार हार्दिकच्या मनात असू शकतो, असं बिस्लाने सांगितलं..हार्दिक KKRमध्ये आला तर मोठा ट्रेड होणार!मात्र हार्दिकचा मुंबईकडून केकेआरमध्ये ट्रेड होणं सोपं नसेल, असंही बिस्लाने स्पष्ट केलं. मुंबई इंडियन्स हार्दिकच्या बदल्यात एक-दोन चांगले खेळाडू मागू शकते.बिस्ला म्हणाला, “मुंबईला हार्दिकला सोडायचं असेल, तर त्याच्या बदल्यात त्यांना आपल्या संघात उपयोगी पडतील असे एक-दोन खेळाडू हवे असतील. त्यामुळे हा व्यवहार करणं खूप कठीण असेल. पण केकेआरने हार्दिकला आपल्या संघात आणलं, तर हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठा ट्रेड ठरू शकतो.”.Hardik Pandya Deal: हार्दिकची CSK सोबतची डिल का फिसकटली? ऋतुराज गायकवाडचं नाव आलंय चर्चेत, Mumbai Indians च्या कॅप्टनच्या मागण्या वाचाल तर....दरम्यान, केकेआरचा २०२६ चा हंगामही फारसा चांगला राहिला नाही. संघाला प्लेऑफमध्येही पोहोचता आलं नाही आणि ते सातव्या स्थानावर राहिले. त्यामुळे २०२७ च्या हंगामाआधी केकेआरला नव्या कर्णधाराची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.