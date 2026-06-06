Cricket

T20 Squad: हार्दिक-कुलदीप आऊट! टीम इंडियाच्या घोषणेनंतर खळबळ; अजित आगरकरांनी सांगितलं संघाबाहेर करण्याचं कारण

India's Squad For Ireland And England Tour: हार्दिक पंड्या आणि कुलदीप यादव यांना भारताच्या टी-20 संघातून वगळण्यात आले आहे. बीसीसीआयने त्यांच्या अनुपस्थितीमागील कारण स्पष्ट केले आहे.
T20 Squad

T20 Squad

esakal

Varsha Balhe
Updated on

T20 Squad: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने जून आणि जुलैमध्ये होणाऱ्या आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासोबतच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी-२० संघाची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयने ही घोषणा करताच क्रिकेट चाहते थक्क झाले. या टी-२० संघातून दोन मोठी नावे वगळण्यात आली आहेत. हार्दिक पंड्या आणि कुलदीप यादव यांना संघातून वगळण्यात आले आहे.

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