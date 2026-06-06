T20 Squad: हार्दिक-कुलदीप आऊट! टीम इंडियाच्या घोषणेनंतर खळबळ; अजित आगरकरांनी सांगितलं संघाबाहेर करण्याचं कारण

T20 Squad: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने जून आणि जुलैमध्ये होणाऱ्या आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासोबतच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी-२० संघाची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयने ही घोषणा करताच क्रिकेट चाहते थक्क झाले. या टी-२० संघातून दोन मोठी नावे वगळण्यात आली आहेत. हार्दिक पंड्या आणि कुलदीप यादव यांना संघातून वगळण्यात आले आहे..या दौऱ्यासाठी भारतीय संघात बरेच बदल करण्यात आले आहेत. भारतीय टी-२० संघाचा स्टार खेळाडू सूर्यकुमार यादवला संघातून वगळण्यात आले असून त्याच्या जागी श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..Asian Games 2026 : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाची घोषणा, सलग दुसरं गोल्ड मेडल मिळवण्याच्या हेतूने उतरणार मैदानात.हार्दिक पंड्याला संघातून का वगळण्यात आले?टी-२० संघातून हार्दिक पंड्याला वगळण्यात आल्यामुळे त्याचे चाहते सतत प्रश्न विचारत होते. यावर मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. हार्दिकला संघातून वगळण्यात आलेले नाही, तर त्याच्या कामाचा ताण सांभाळला जात आहे..आगरकर यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. ते म्हणाले की, "हार्दिक पंड्या आमच्या एकदिवसीय संघाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जसप्रीत बुमराहप्रमाणेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की त्याने चांगली कामगिरी करावी आणि २०२७ च्या ५० षटकांच्या विश्वचषकासाठी तो पूर्णपणे तंदुरुस्त आणि निरोगी असावा." ते पुढे म्हणाले की, २०२७ चा विश्वचषक लक्षात घेता निवडकर्त्यांना हार्दिकच्या शरीरावर जास्त दबाव टाकायचा नाही. त्यामुळे टी-२० दौऱ्यातून त्याला विश्रांती देण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर त्याला आता रोटेशनमध्ये खेळवणार असल्याचे म्हटले आहे..कुलदीपला संघातून का वगळण्यात आले?हार्दिक आणि सूर्यालाच नाही तर चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादवलाही भारतीय टी-२० संघातून वगळण्यात आले आहे. त्याच्या जागी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी रवी बिश्नोईचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.कुलदीप यादवची अलीकडील टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील कामगिरी फारशी चांगली राहिलेली नाही. इतकेच नव्हे तर आयपीएल २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना तो पूर्णपणे अपयशी ठरला होता..Vaibhav Sooryavanshi ची भारतीय T20 संघात थाटात एन्ट्री! सचिन तेंडुलकरचा ३८ वर्षे जूना विक्रम मोडला जाणार.आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी टी-२० संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, टिळक वर्मा, नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.