Viral Video: हार्दिक पांड्या-माहिका शर्मा दिवाळी सेलिब्रेशनसाठी केलं 'मॅचिंग मॅचिंग'; रिलेशनशीपच्या चर्चांना उधाण

Hardik Pandya and Mahieka Sharma Celebrate Diwali Together: हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा यांच्या नात्याची चर्चा जोरात आहे. दिवाळी सेलिब्रेशनवेळी दोघेही लाल रंगाच्या पोशाखात एकत्र दिसले. त्यांचा व्हिडिओही सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे.
Hardik Pandya and Mahieka Sharma Celebrate Diwali Together

Pranali Kodre
Updated on
  • भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या सध्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे.

  • मॉडेल माहिका शर्मासोबत त्याच्या रिलेशनशीपची चर्चा आहे.

  • दिवाळी सेलिब्रेशनवेळी दोघांचे एकत्र फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

