Viral Video: हार्दिक पांड्या-माहिका शर्मा दिवाळी सेलिब्रेशनसाठी केलं 'मॅचिंग मॅचिंग'; रिलेशनशीपच्या चर्चांना उधाण

भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या सध्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. मॉडेल माहिका शर्मासोबत त्याच्या रिलेशनशीपची चर्चा आहे. दिवाळी सेलिब्रेशनवेळी दोघांचे एकत्र फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. .भारताचा क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या सध्या मैदानातील कामगिरीमुळे नाही, तर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. हार्दिक मॉडेल माहिका शर्मासोबत रिलेशनशीपमध्ये असल्याची सध्या चर्चा आहे. त्याचा साधारण दोन वर्षांपूर्वी अभिनेत्री आणि मॉडेल नताशा स्टॅन्कोविचसोबत घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्याने नाव काही मुलींसोबत जोडले गेले. पण आता तो माहिकासोबत रिलेशनशीपमध्ये असल्याचे म्हटले जात आहे. नुकताच दिवाळी सेलिब्रेशनवेळीचा त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..हार्दिक आणि माहिका हे नुकतेच सोमवारी एका दिवाळी सेलिब्रेशन पार्टीसाठी एकत्र आले होते. दोघांनीही लाल रंगाचे ड्रेस घातले होते. माहिकाने लाल रंगाचा बांधणी कुर्ता आणि त्यावर काळी लेगिन्स व पांढरी सँडल असा पेहराव केला होता, तर हार्दिकनेही तिच्याप्रमाणे लाल कुर्ता आणि काळी पॅन्ट घातली होती. तसेच लोफर्स घातले होते. या दोघांनी एकत्र येताना पोषाखही सारख्याच रंगाचा घातल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..दरम्यान, हार्दिक आणि माहिकाने अद्याप त्यांच्यातील नात्याबद्दल स्पष्ट भाष्य केलेले नाही किंवा कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही. मात्र नुकतेच ११ ऑक्टोबर रोजी हार्दिक पांड्याच्या ३२ व्या वाढदिवशी त्यांनी इंस्टाग्रामवर एकत्र फोटो टाकले होते. या फोटोंमधून त्यांनी एकप्रकारे त्यांच्या नात्याची कबुली दिल्याचंही म्हटलं गेलं होतं. त्याआधी १० ऑक्टोबरला हे दोघेही विमानतळावर एकत्र दिल्यानंतर पहिल्यांदा त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चेला सुरुवात झाली होती. आता पुन्हा ते दिवाळीनिमित्त एकत्र दिसल्याने पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे..माहिका ही प्रसिद्ध मॉडेल असून तिने अनेक मोठ्या ब्रँड्ससाठी काम केले आहे. तिने तनिष्क, विवो, युनिक्लो, मेबीलिन, अशा अनेक मोठ्या ब्रँडसाठी काम केले असून भारतातील टॉप डिझायनर अनिता डोंगरे, रितू कुमार, तरुण ताहिलानी, मनिष मल्होत्रा, अमित अगरवाल यांच्यासोबतही काम केले आहे..हार्दिक पांड्या सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय संघाचा भाग नाही. आशिया कप २०२५ दरम्यान, हार्दिकला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे त्याला अंतिम सामनाही खेळता आला नव्हता. त्यामुळे त्याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे.