Arshdeep Singh and Jasprit Bumrah bowling combination in IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वीची सर्वात मोठी ट्रेड बुधवारी झाली... मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या IPL 2027 मध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळणार आहे. त्याच्यासाठी PBKS ने अर्शदीप सिंगला ट्रेड केले आणि १८ कोटींच्या बोलीत या दोघांची अदलाबदली झाली. हार्दिकच्या एक्सिटमुळे मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व रोहित शर्मा ( Rohit Sharma Captain) करणार, हेही निश्चित झाले आहे. अर्शदीपच्या येण्याने MI ची प्लेइंग इलेव्हन आणखी तगडी झाली आहे, कारण हार्दिकला सक्षम पर्याय त्यांनी आधीच तयार करून ठेवला आहे. .पॉवर प्ले-डेथ ओव्हर्स स्पेशालिस्टअर्शदीप सिंगच्या MI ताफ्यात होणाऱ्या प्रवेशामुळे टीमचा गोलंदाजी विभाग अत्यंत मजबूत आणि संतुलित झाला आहे. MI कडे जसप्रीत बुमराहसारखा जगातील सर्वात घातक गोलंदाज आधीच आहे आणि त्यात अर्शदीप सिंग हा ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ताफ्यात दाखल झाला आहे. बुमराह आणि अर्शदीप ही भारतीय ट्वेंटी-२० संघाची मुख्य गोलंदाजी जोडी आता एकाच आयपीएल टीममध्ये एकत्र गोलंदाजी करेल. यामुळे पॉवरप्ले आणि डेथ ओव्हर्समध्ये प्रतिस्पर्ध्यांवर प्रचंड दबाव निर्माण होईल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Juhi Chawla Support Lalit Modi? KKR मालकाने ललित मोदीची 'री ओढली'; IPL वेळापत्रक बदलण्याची मागणी, नेमकं काय शिजतंय?.ट्रेंट बोल्टचा भार हलकाट्रेंट बोल्टनंतर मुंबई इंडियन्सकडे सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा दर्जेदार डावखुरा वेगवान गोलंदाज नव्हता. अर्शदीपने ती उणीव भरून काढली आहे. अर्शदीप अचूक यॉर्कर आणि स्लोअर बॉल्स टाकण्यासाठी ओळखला जातो. अंतिम षटकांमध्ये बुमराहसोबत अर्शदीप असणे म्हणजे मुंबईसाठी डेथ ओव्हर्सची सर्वात मोठी ताकद ठरणार आहे. मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर नव्या चेंडूला चांगली स्विंग मिळते. अर्शदीपची स्विंग करण्याची क्षमता सुरुवातीच्या षटकांतच विकेट्स मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. त्याने पंजाब कडून खेळताना ९६ सामन्यांत १११ बळी घेतल्या आहेत..हार्दिकला सक्षम पर्यायअर्शदीपच्या रूपाने एक आघाडीचा भारतीय गोलंदाज मिळाल्यामुळे मुंबईला अंतिम ११ मध्ये परदेशी वेगवान गोलंदाजांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे त्यांना अतिरिक्त परदेशी फलंदाज किंवा ऑलराउंडर खेळवण्याची मोकळीक मिळेल. हार्दिकच्या जाण्याने नमन धीरला आता त्याची ऑल राऊंडर शैली सिद्ध करण्याची संधी मिळेल. भारताकडून न्यूझीलंड दौऱ्यावर पदार्पण करताना त्याने त्याची झलक दाखवली आहे आणि आता मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना त्याच्यावरील जबाबदारी वाढणार आहे..IND vs NZ 4th-5th ODI Team: श्रेयस अय्यरकडे वन डे संघाचे नेतृत्व; शुभमन गिल शेवटचे दोन सामने का नाही खेळणार?.Mumbai Indians predicted playing XI for IPL 2027- रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन/ क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंझ, नमन धीर, मिचेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट/ ए गझनफरMumbai Indians full squad after Hardik Pandya trade - ए गझनफर, अश्वनी कुमार, अथर्व अंकोलेकर, कॉर्बिन बॉश, दानिश मालेवार, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, केशव महाराज, क्रिश भगत, महिपाल लोमरोर, मयांक मार्कंडे, मयांक रावत, मिचेल सँटनर, मोहम्मज इझार, नमन धीर, क्विंटन डी कॉक, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंझ, रोहित शर्मा, रुचित अहिर, रायन रिकेल्टन, शार्दूल ठाकूर, शेरफान रुदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जॅक्स, अर्शदीप सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.