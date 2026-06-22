IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याचं नाव, पण रोहित शर्माचा करेक्ट कार्यक्रम! Mumbai Indians ट्रेड विंडोत मोठा डाव टाकायला तयार; वाचा Inside Story

Suryakumar Yadav, Hardik Pandya future in Mumbai Indians uncertain : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या पूर्वतयारीला सर्व फ्रँचायझींनी सुरूवात केली आहे. IPL 2027 पूर्वी खुल्या असलेल्या 'ट्रेड विंडो' द्वारे बऱ्याच मोठ्या हालचाली होताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. त्याची सुरूवात रिषभ पंतच्या ( Rishabh Pant) ट्रेडने झाली आहेच... २७ कोटींचा रिषभ लखनौ सुपर जायंट्सची साथ सोडून १५ कोटींत दिल्ली कॅपिटल्समध्ये परतणार असल्याची चर्चा आहे. अशातच मुंबई इंडियन्सरच्या ताफ्यातूनही महत्त्वाचे अपडेट्स समोर येत आहेत. कर्णधार हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) याला ट्रेड केले जाणार आहे..हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली फ्रँचायझीला मागील तीन पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे फ्रँचायझी नाराज असल्याची चर्चा आहेच आणि अशात हार्दिकला ट्रेड करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आयपीएलच्या पुढील पर्वापूर्वी मुंबई इंडियन्स ( Mumbai Indians) ताफ्यात काही बदल करण्याची शक्यता बळावली आहे. अष्टपैलू खेळाडू हार्दिकला ते राजस्थान रॉयल्ससोबत ट्रेड करण्यासाठी हालचाली करत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. याच वृत्तानुसार हार्दिकच्या बदल्यात त्यांनी यशस्वी जैस्वालची ( Yashasvi Jaiswal) मागणी केली आहे..WTC Point Table: टीम इंडियाच्या स्वप्नांना आणखी एक धक्का... न्यूझीलंडच्या विजयाने सर्व समीकरण बिघडले; गंभीरचे टेंशन वाढवले....रोहितचा पर्याय...३९ वर्षीय रोहित शर्माला पर्याय म्हणून MI ने यशस्वीसाठी जोर लावल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. रोहितचा फॉर्म अन् फिटनेस सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय. अशात भविष्यात यशस्वी हा फ्रँचायझीसाठी सलामीचा सक्षम पर्याय ठरू शकतो. रोहितला आयपीएलच्या मागील तीन पर्वात ४१७ ( १४ सामने), ४१८ ( १५ सामने) आणि २८३ ( ९ सामने) धावा करता आल्या आहेत. तो प्रामुख्याने इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणूनच खेळला आहे. तेच यशस्वीने राजस्थान रॉयल्ससाठी मागील तीन पर्वांत अनुक्रमे ४३५, ५५९ व ४२७ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे हार्दिकची ट्रेड यशस्वी झाली, तर मुंबईला लोकल बॉय यशस्वीसारखा सक्षम सलामीवीर मिळू शकतो..FIFA WORLD CUP 2026: केप व्हर्दे अन् Vozinha यांनी पुन्हा करून दाखवले; स्पेननंतर उरुग्वेलाही रोखले, स्टेडियमवर 'आई'ला पाहून गोलरक्षक भावूक.सूर्यकुमार यादवचाही प्रवास संपल्यात जमा...भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचे कर्णधारपद अन् संघातील स्थान गमावल्यानंतर सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यातूनही बाहेर जाणार असल्याचे बोलले जातेय. आयपीएल २०२७ मध्ये तो कदाचित मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात दिसू शकत नाही. आयपीएलच्या या पर्वात त्याने १३ सामन्यांत २७० धावाच केल्या होत्या. सूर्यासाठी कोलकाता नाइट रायडर्स उत्सुकता दाखवू शकतात आणि त्याला कर्णधारपदाची ऑफरही दिली जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.