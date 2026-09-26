Hardik Pandya : हार्दिक पांड्याला १०-१५ दिवस कोणतीही शारीरिक हालचाल करण्यास मनाई; नेमकं असं काय झालंय?

Hardik Pandya latest injury update September 2026: भारताचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या याचे संघातील पुनरागमन पुन्हा लांबणीवर पडले आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ नंतर हार्दिक दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर आहे. तो भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातल्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेतून त्याचे पुनरागमन अपेक्षित होते, परंत तो पुढील महिन्यात सुरू होणाऱ्या या मालिकेलाही मुकणार आहे. बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या संघात हार्दिकचा समावेश होता, परंतु आता ताज्या अपडेट्सनुसार त्याला पुन्हा दुखापत झाली आहे..टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार या आठवड्याच्या सुरुवातीला हार्दिकच्या उजव्या पायाच्या पोटरीमध्ये वेदना जाणवल्या आणि त्याच्या शरीराची पुन्हा तपासणी करण्यात आली आहे. BCCI चे वैद्यकीय पथक त्याच्यावर लक्ष ठेवून असून, त्याला विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तो पुढील १०-१५ दिवस कोणतीही शारीरिक हालचाल करण्याची शक्यता कमी असून, न्यूझीलंड मालिकेतील त्याच्या सहभागाबद्दलही आता शंका आहे. २२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ट्वेंटी-२० मालिकेला तो मुकेल आणि त्याची केवळ वन डे संघासाठी निवड होण्याचा अंदाज आहे..हार्दिकच्या पुनरागमनाची निवड समिती घाई करणार नाही. वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा खेळाडू आहे. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्ऱॉफी फायनलनंतर तो वन डे क्रिकेट खेळलेला नाही. येत्या काही दिवसांत BCCI हार्दिकच्या दुखापतीला अधिकृतपणे दुजोरा देईल अशी अपेक्षा आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या व्हाईट-बॉल मालिकेसाठी भारत 'अ' संघात मुंबईचा अष्टपैलू खेळाडू सूर्यांश शेडगेला त्याची जागा घेण्याची शक्यता आहे..Vinod Kambli ने ठाण्याच्या हॉस्पिटलमधून पोस्ट केला Video; प्रकृतीबाबत सांगायचं सोडून, काय बोलतोय ऐका; नेटकरी म्हणाले....हार्दिकने भारतासाठी ११ कसोटीत ५३२ धावा केल्या आहेत आणि १७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो २०१८ नंतर भारतासाठी कसोटी खेळलेला नाही. पण, मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये तो भारताचा प्रमुख खेळाडूंपैकी एक आहे. त्याच्या नावावर ९४ वन डेत १९०४ धावा व ९१ विकेट्स आणि १३८ ट्वेंटी-२०त २२८८ धावा व ११४ विकेट्स आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.