Cricket

Hardik VS Suryakumar: २०२४ पासून सूर्यकुमार यादव-हार्दिक पंड्या यांच्यात मतभेद? खळबळजनक अहवालामुळे क्रिकेट विश्वात चर्चा

Hardik Pandya VS Suryakumar Yadav: हार्दिक पंड्या आणि सूर्यकुमार यादव यांच्यात 2024 पासून मतभेद असल्याचा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे. या खुलाशामुळे क्रिकेट विश्वात चर्चांना उधाण आले आहे.
Hardik VS Suryakumar

Hardik VS Suryakumar

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Hardik Pandya VS Suryakumar Yadav: आज अजित आगरकर(Ajit Agarkar) यांच्या अध्यक्षतेखालील बीसीसीआयच्या निवड समितीने (BCCI Selection Committee) आगामी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी-२० संघाची (India T20I Team) शनिवारी (६ जून) घोषणा केली आहे.

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