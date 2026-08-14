Hardik Pandya Trade : 'तो मला संघासोबत नको, तर मी येतो...'! हार्दिकचा राग, कोलकाता नाइट रायडर्ससमोर अट अन् वाढली कटकट

Hardik Pandya KKR captaincy condition and trade news: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या, एकामागून एक अट ठेवत चालला आहे. गुजरात टायटन्सकडे त्याने कर्णधारपदाच्या अटीवर परतण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे वृत्त दोन दिवसांपूर्वी आले होते. पण, शुभमन गिलला हटवून हार्दिकला पुन्हा कर्णधार करण्यास GT ने नकार दिला आणि बोलणी फिसकटली. त्यात आता नवीन अपडेट्स समोर येत आहेत आणि त्याने कोलकाता नाइट रायडर्ससमोर एक अट ठेवली आहे. .इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील निराशाजनक कामगिरीनंतर हार्दिकला Mumbai Indians ट्रेड करेल अशा चर्चा वाढल्या. हार्दिकनेही दुसऱ्या फ्रँचायझींसोबत बोलणी करून हातपाय मारायला सुरूवात केली आहे. सुरुवातीला या ट्रेडमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचे नाव होते, परंतु CSK चे सीईओ काशी विश्वनाथन यांनी सध्यातरी आम्ही नवीन प्रशिक्षकाच्या शोधात आहोत. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. यासह दिल्ली कॅपिटल्स, लखनौ सुपर जायंट्स यांचीही नावं चर्चेत येत आहेत.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.AUS vs BAN 1st Test: तंझीद हसन ऑसींना पुरून उरला... ऐतिहासिक खेळी; हेझलवूड, स्टार्क, कमिन्स या वाघांची केली 'शेळी' Video .पण, सध्याच्या घडीला हार्दिकची कर्णधार बनण्याची मागणी एकच संघ पूर्ण करू शकतो आणि तो म्हणजे कोलकाता नाइट रायडर्स. MI, CSK नंतर KKR हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ आहे. तीनवेळा आयपीएल जेतेपद पटकावणाऱ्या या संघाला अजिंक्य रहाणेच्या निवृत्तीनंतर कर्णधार शोधावा लागणार आहे. संघाची व हार्दिक यांची गरज एकच आहे आणि त्यामुळे हे डील फायनल होऊ शकते. पण, त्यातही हार्दिकने एक अट ठेवल्याचे वृत्त आहे..हार्दिक आणि KKR यांच्यात ट्रेडबाबत चर्चा सुरू आहेत आणि कोलकाता फ्रँचायझी त्याला कर्णधार बनवण्यासही तयार आहे. पण, हार्दिकने ठेवलेल्या अटीमुळे कटकट वाढली आहे. हार्दिकने KKR ला त्यांच्या कोचिंग स्टाफमधील एका व्यक्तीला काढण्याची मागणी केली आहे. ती व्यक्ती कोण, हार्दिकचा राग कोणाकडे, हे मात्र अद्याप समजलेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.