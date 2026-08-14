Cricket

Hardik Pandya Trade : 'तो मला संघासोबत नको, तर मी येतो...'! हार्दिकचा राग, कोलकाता नाइट रायडर्ससमोर अट अन् वाढली कटकट

Hardik Pandya KKR trade latest update IPL 2027: ट्रेड विंडोपूर्वी हार्दिक पांड्याच्या भवितव्याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. हार्दिकला आपल्या संघात घेण्यासाठी अनेक फ्रँचायझी इच्छुक असल्याची चर्चा असून, काही संघ त्याच्याकडे भविष्यातील कर्णधार म्हणून पाहत आहेत.
Hardik Pandya IPL 2027 trade latest update

Hardik Pandya IPL 2027 trade latest update

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Hardik Pandya KKR captaincy condition and trade news: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या, एकामागून एक अट ठेवत चालला आहे. गुजरात टायटन्सकडे त्याने कर्णधारपदाच्या अटीवर परतण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे वृत्त दोन दिवसांपूर्वी आले होते. पण, शुभमन गिलला हटवून हार्दिकला पुन्हा कर्णधार करण्यास GT ने नकार दिला आणि बोलणी फिसकटली. त्यात आता नवीन अपडेट्स समोर येत आहेत आणि त्याने कोलकाता नाइट रायडर्ससमोर एक अट ठेवली आहे.

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