Hardik Pandya to Kolkata Knight Riders IPL 2027? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये मुंबई इंडियन्सचे ( Mumbai Indians) नेतृत्व रोहित शर्मा करणार हे निश्चित झालं आहे. त्याची औपचारिक घोषणा तेवढी शिल्लक आहे. अशात हार्दिक पांड्या, आता काय करणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी CSK, KKR सह सहा संघ शर्यतीत असल्याची चर्चा रंगलीय. पण, त्यात हार्दिकचे कर्णधारपदाचे स्वप्न कोलकाता नाइट रायडर्सच पूर्ण करू शकते आणि म्हणून हा अष्टपैलू खेळाडू कोलकाता फ्रँचायझीकडे जाण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र, हार्दिकच्या मोबदल्यात मुंबई इंडियन्सने KKR कडे दोन स्टार खेळाडू मागितले आहेत आणि त्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे..आयपीएल २०२७ च्या लिलावापूर्वी KKR संघ स्टार अष्टपैलू खेळाडू हार्दिकसाठी MI सोबत ट्रेड करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र, मुंबई इंडियन्सच्या मागण्या केकेआरसाठी एक मोठा अडथळा ठरल्या आहेत. 'द टेलिग्राफ'च्या एका वृत्तानुसार, पाच वेळा आयपीएल विजेत्या MI ने पांड्याच्या बदल्यात वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा आणि युवा यष्टीरक्षक फलंदाज अंगक्रिश रघुवंशी यांची मागणी केली आहे. पण, कोलकाता या खेळाडूंना जाऊ न देण्याच्या पवित्र्यात आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Vaibhav Sooryavanshi Next Match: वैभव सूर्यवंशी ४० दिवसांसाठी मैदानापासून दूर; नेमकं काय घडलं? गौतम गंभीरचं विधान चर्चेत....तीन वेळा आयपीएल ट्रॉफी उंचावणाऱ्या कोलाकाताने यापूर्वी हार्दिकसाठी सुनील नरीन, वरुण चक्रवर्थी व रिंकू सिंग यांना ट्रेड करण्यास नकार दिला होता. कॅमेरून ग्रीन या ट्रेडचा भाग होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण ऑस्ट्रेलियन ऑल राऊंडर वर्क लोड मॅनेजमेंट करण्यासाठी आयपीएलचे किती सामने खेळेले, हे निश्चित नाही..MI सोबतच्या चर्चेच्या प्राथमिक फेरीनंतर, अष्टपैलू खेळाडूच्या तंदुरुस्ती आणि दुखापतींबद्दलच्या चिंतेमुळे KKR ने पांड्यामध्ये फारसा रस दाखवला नाही. MI ने हर्षित राणा आणि अंगक्रिश रघुवंशी यांची मागणी केली आहे. हर्षित हा KKR च्या IPL २०२४ विजेत्या संघाचा एक महत्त्वाचा खेळाडू होता, तर रघुवंशी हा IPL २०२६ मध्ये फ्रँचायझीचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. मात्र, हार्दिकच्या बदल्यात KKR त्यांना जाऊ देण्यास तयार आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..IND vs NZ ODI Series: भारतासाठी आनंदाची बातमी! न्यूझीलंडच्या दोन तगड्या खेळाडूंची वन डे मालिकेतून माघार; दोन वेगवेगळे संघ जाहीर .हार्दिक पांड्यासाठी राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या दोन फ्रँचायझीही उत्सुक आहेत. मुंबईने राजस्थान रॉयल्सकडे यशस्वी जैस्वाल आणि रवी बिश्नोई यांची मागणी केली आहे, तर CSK कडे आयुष म्हात्रेची केलेली मागणी अमान्य केली गेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.