Six IPL franchises reportedly interested in Hardik Pandya: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या याच्या नावाने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या लिलिवापूर्वीच बाजार ढवळून निघाला आहे. हार्दिक Mumbai Indians ची साथ सोडणार अशी नुसत्या चर्चा सुरू झाल्या आणि या ऑल राऊडंरला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी सहा फ्रँचायझींनी फिल्डिंग लावली आहे. मुंबईकडून गुजरात टायटन्सकडे गेल्यानंतर हार्दिकने कर्णधार म्हणून पहिल्याच प्रयत्नात GT ला आयपीएल जेतेपद जिंकून दिले आणि पुढील पर्वात उपविजेतेपदापर्यंत पोहोचवले. त्यामुळेच MI ने पुन्हा आपल्या जुन्या सहकाऱ्याला ताफ्यात घेतले आणि कर्णधार केले, पण हा डाव फसला...हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सला मागील तीन पर्वात काही खास कामगिरी करता आली नाही. त्यामुळेच हार्दिक व MI फ्रँचायझी यांच्यातले संबंध बिघडल्याची चर्चा रंगली. दरम्यान, हार्दिकने दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ च्या शेवटच्या टप्प्यातून माघार घेतली आणि त्यावेळी त्याने चेन्नई सुपर किंग्ससोबत चर्चा सुरू केल्याचे वृत्त आले. CSK कडून किंवा हार्दिककडून त्याबाबत अधिकृत काहीच जाहीर करण्यात आले नसले तरी सूत्रांनी वारंवार हार्दिक पुढील पर्वात पिवळ्या जर्सीत दिसेल असा दावा केला. आता ताज्या अपडेट्सनुसार CSK सह सहा फ्रँचायझींकडून हार्दिकसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत..IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक-वैभवची फटकेबाजी अन् चौथ्या मॅचची तिकीटं Sold OUT! पण हा सामना तुम्हाला Free पाहण्याची संधी; कधी, कुठे व केव्हा? .८ मार्च २०२६ पासून हार्दिक टीम इंडियातूनही बाहेर आहे. वारंवार होणाऱ्या दुखापतीमुळे त्याला अनेक मालिकांना मुकावे लागले. सध्या सुरू असलेल्या न्यूझीलंड मालिकेतून त्याचे पुनरागमन होईल अशी चर्चा होती, परंतु त्याला नव्या दुखापतीने घेरले. आता तो थेट आयपीएल २०२७ मधून क्रिकेटच्या मैदानावर उतरणार आहे आणि त्यामुळेच त्याची मागणी वाढली आहे. ताजातवाना होऊन हार्दिक मैदानावर आणखी दमदार खेळ करेल, असा फ्रँचायझींना विश्वास आहे. हार्दिकला आपलं करण्यासाठी अनेक फ्रँचायझींनी त्यांच्या सध्याच्या संघातील स्टार खेळाडूंना ट्रेड करण्याची तयारी केल्याचे चर्चा रंगली आहे.. सहा फ्रँचायझी रिंगणातचेन्नई सुपर किंग्सकोलकाता नाइट रायडर्सराजस्थान रॉयल्सदिल्ली कॅपिटल्सपंजाब किंग्ससनरायझर्स हैदराबादकोणत्या खेळाडूंची अदलाबदली?CSK - शिवम दुबे आणि नॅथन एलिस किंवा आयुष म्हात्रेKKR - रिंकू सिंग आणि कार्तिक त्यागीRR - यशस्वी जैस्वालDC - अक्षर पटेल आणि आषुतोषSRH - इशान किशनPBKS - मार्को यान्सेन व नेहाल वढेरा.Priyanshu Moliya Triple Century : ३७ चेंडूंत १५० धावा... भारताच्या २१ वर्षीय फलंदाजाचे त्रिशतक, ६९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; चेतेश्वर पुजाराच्या पंक्तीत जाऊन बसला.हार्दिकने आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स व गुजरात टायटन्स या दोन सघांकडून खेळ केलाय आणि १६२ सामन्यांत त्याने १० अर्धशतकांसह २९५५ धावा केल्यात आणि ८२ विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.