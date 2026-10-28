Cricket

Hardik Pandya Trade Speculation: नाद नाय करायचा.. हार्दिकसाठी एक नव्हे सहा फ्रँचायझी मैदानावर! शिवम, रिंकू, यशस्वी, इशान यांना ट्रेड करायला तयार... मोठ्या हालचाली

Hardik Pandya trade news ahead of IPL 2027: आयपीएल २०२७ च्या तयारीदरम्यान हार्दिक पांड्याच्या संभाव्य ट्रेडची चर्चा रंगू लागली आहे. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या दुसऱ्या फ्रँचायझीकडून खेळणार का, याबाबत क्रिकेटविश्वात उत्सुकता आहे.
IPL 2027 Trade | Hardik Pandya

IPL 2027 Trade | Hardik Pandya

Swadesh Ghanekar
Updated on

Six IPL franchises reportedly interested in Hardik Pandya: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या याच्या नावाने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या लिलिवापूर्वीच बाजार ढवळून निघाला आहे. हार्दिक Mumbai Indians ची साथ सोडणार अशी नुसत्या चर्चा सुरू झाल्या आणि या ऑल राऊडंरला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी सहा फ्रँचायझींनी फिल्डिंग लावली आहे. मुंबईकडून गुजरात टायटन्सकडे गेल्यानंतर हार्दिकने कर्णधार म्हणून पहिल्याच प्रयत्नात GT ला आयपीएल जेतेपद जिंकून दिले आणि पुढील पर्वात उपविजेतेपदापर्यंत पोहोचवले. त्यामुळेच MI ने पुन्हा आपल्या जुन्या सहकाऱ्याला ताफ्यात घेतले आणि कर्णधार केले, पण हा डाव फसला..

Loading content, please wait...
IPL
Cricket News
Mumbai Indians
Chennai Super Kings
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
hardik pandya
cricket news today
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com