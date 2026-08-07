Mumbai Indians च्या ताफ्यात 'हे' ४ खेळाडू घेऊ शकतात हार्दिक पांड्याची जागा! CSK, KKR सोडून अन्य पर्यायाचा विचार; कोण आहेत ते?

R Ashwin Names 4 Big Players Who Could Join Mumbai Indians : मुंबई इंडियन्सने हार्दिक पांड्याला ( Hardik Pandya) ट्रेड करण्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स, या दोन फ्रँचायझींपलीकडे विचार करायला हवा, असे मत माजी क्रिकेटपटू आर अश्विनने व्यक्त केले आहे. आयपीएलमधील खराब कामगिरीनंतर हार्दिक अन् MI सामंजस्याने करार मोडणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी सध्या CSK आणि KKR या दोन फ्रँचायझी आघाडीवर आहेत. पण, या ऑल राऊंडरला ट्रेड करण्यासाठी मुंबईने सनरायझर्स हैदराबाद ( SRH) आणि दिल्ली कॅपिटल्स ( DC) सारख्या संघांचाही विचार करायला हवा, असे अश्विनला वाटते..हार्दिक पांड्यासाठी मुंबई इंडियन्स कोणत्या खेळाडूंचा आग्रह धरू शकते याची यादी भारताच्या माजी अष्टपैलू खेळाडू अश्विनने सांगितली. त्याने SRH कडून इशान किशन व DC कडून लोकेश राहुल या दोन खेळाडूचा विचार MI ने करायला हरकत नाही, असे म्हटले..Hardik Panyda Trade: २५ कोटीसह कर्णधारपदही मिळणार! हार्दिक पांड्यासाठी नवी फ्रँचायझी मैदानात; Mumbai Indians ला दिलीय अशी ऑफर, जी नाकारता येणार नाही... .तो म्हणाला,"मुंबई इंडियन्सने हार्दिकच्या ट्रेडसाठी चेन्नई सुपर किंग्स किंवा कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यापलीकडे जाऊन अन्य फ्रँचायझींचा विचार करायला हवा. SRH सोबत ट्रेड करून भारतीय फलंदाज त्यांना घेता येईल आणि भारतीय किंवा परदेशी गोलंदाजही ते घेऊ शकतात. ते हैदराबादकडे इशान किशनची मागणी करू शकतात, जो मुंबईचा माजी खेळाडू आहे. किशनसह शिवांग कुमार जो हार्दिकची योग्य रिप्लेसमेंट ठरू शकते, याचाही मागणी केली जाऊ शकते. याशिवाय दिल्ली कॅपिटल्सकडे लोकेश राहुलची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे मुंबईसमोर फक्त CSK व KKR हे दोनच पर्याय नाहीत.".अश्विनने आणखी पर्याय सूचवले आहेत. त्याने पंजाब किंग्सकडे असे बरेच खेळाडू आहेत, जे मुंबईच्या ताफ्यात फिट बसू शकतात असे म्हटले. याशिवाय राजस्थान रॉयल्सच्या यशस्वी जैस्वाल आणि ध्रुव जुरेल यांच्याही नावांचा त्याने उल्लेख केला. "PBKS कडून ते मार्को यान्सेन किंवा अझमतुल्लाह ओमारझाईची मागणी करू शकतात, यांच्यासह प्रियांश आर्या किंवा सूर्यांश शेडगे यांचाही त्याला विचार करता येईल. याचप्रकारे ते RR कडून यशस्वी जैस्वालची मागणी करू शकतात. यशस्वीला RR कडून मागील पर्वात चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. ध्रुव जुरेल, तुषार देशपांडे, सॅम कुरन हेही पर्याय आहेतच," असेही अश्विन म्हणाला..Hardik Pandya Trade: हार्दिकच्या ट्रेडवर आर अश्विनचं मोठं विधान... Mumbai Indians ला म्हणाला, KKR ने हे दोन खेळाडू दिले, तरच डिल स्वीकारा अन्यथा... .अश्विन म्हणाला की, MI लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) कडून निकोलस पूरनला संघात घेण्याचा प्रयत्न करू शकते, कारण तो जगातील वेगवेगळ्या लीगमध्ये MI च्या फ्रँचायझींसाठी खेळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.