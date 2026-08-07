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Mumbai Indians च्या ताफ्यात 'हे' ४ खेळाडू घेऊ शकतात हार्दिक पांड्याची जागा! CSK, KKR सोडून अन्य पर्यायाचा विचार; कोण आहेत ते?

Mumbai Indians Hardik Pandya replacement latest news: हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडच्या चर्चेदरम्यान मुंबई इंडियन्ससमोर आता आणखी एक मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.हार्दिक संघातून बाहेर पडल्यास त्याची जागा कोण घेणार?
Mumbai Indians Hardik Pandya replacement latest news

Mumbai Indians Hardik Pandya replacement latest news

esakal

Swadesh Ghanekar
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R Ashwin Names 4 Big Players Who Could Join Mumbai Indians : मुंबई इंडियन्सने हार्दिक पांड्याला ( Hardik Pandya) ट्रेड करण्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स, या दोन फ्रँचायझींपलीकडे विचार करायला हवा, असे मत माजी क्रिकेटपटू आर अश्विनने व्यक्त केले आहे. आयपीएलमधील खराब कामगिरीनंतर हार्दिक अन् MI सामंजस्याने करार मोडणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी सध्या CSK आणि KKR या दोन फ्रँचायझी आघाडीवर आहेत. पण, या ऑल राऊंडरला ट्रेड करण्यासाठी मुंबईने सनरायझर्स हैदराबाद ( SRH) आणि दिल्ली कॅपिटल्स ( DC) सारख्या संघांचाही विचार करायला हवा, असे अश्विनला वाटते.

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