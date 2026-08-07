Hardik Panyda Trade: २५ कोटीसह कर्णधारपदही मिळणार! हार्दिक पांड्यासाठी नवी फ्रँचायझी मैदानात; Mumbai Indians ला दिलीय अशी ऑफर, जी नाकारता येणार नाही...

Hardik Pandya Could Get ₹25 Crore and Captaincy : कर्णधारपदावरून हार्दिक पांड्याची माजी विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्ससोबतची डिल फिसकटल्यानंतर आता मुंबई इंडियन्सच्या ऑल राऊंडरला नवीन ऑफर मिळाली आहे. Mumbai Indians सोबत कर्णधार म्हणून मागील तीन पर्वात हार्दिकला काही खास चमक दाखवता आली नाही. त्यामुळे MI त्याला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७च्या पूर्वी बाजूला करणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. अशात हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेण्यास चेन्नई सुपर किंग्ससह आणखी काही फ्रँचायझींची नावं चर्चेत होती. पण, ताज्या अपडेट्सनुसार CSK आणि हार्दिक यांच्यातली डिल कर्णधारपदावरून फिसकटली आहे. .हार्दिकने आतापर्यंत १६२ आयपीएल सामन्यांत १५० डावांमध्ये फलंदाजी करताना २७.८७ च्या सरासरीने आणि १४६.२८ च्या स्ट्राइक रेटने २९५५ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर १० अर्धशतकं आहेत. गोलंदाजीमध्ये त्याने ११६ डावांमध्ये ८२ बळी घेतले असून, ५/३६ ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. पण, मागील तीन पर्वात त्याची कामगिरी खूपच खराब झालेली आहे. रोहित शर्माला हटवून हार्दिकला कर्णधार करण्याच्या फ्रँचायझीचा निर्णय चाहत्यांच्या अजूनही पचनी पडलेला नाही. त्यामुळेच त्याला मैदानावर टोमणे ऐकावे लागत आहेत..Hardik Pandya Deal: हार्दिकची CSK सोबतची डिल का फिसकटली? ऋतुराज गायकवाडचं नाव आलंय चर्चेत, Mumbai Indians च्या कॅप्टनच्या मागण्या वाचाल तर....रेव्हस्पोर्ट्सच्या वृत्तानुसार KKR ने हार्दिकला चांगली ऑफर दिली आहे. अजिंक्य रहाणेच्या निवृ्त्तीनंतर कोलकाता फ्रँचायझी IPL 2027 साठी कर्णधाराच्या शोधात आहे आणि त्यांची ही शोधमोहीम हार्दिकवर येऊन थांबतेय. अजिंक्यच्या नेतृत्वाखाली KKR ला मागील दोन पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे आयपीएल २०२७ मध्ये ते नव्याने सुरुवात करण्यासाठी तयार आहेत आणि हार्दिक त्यांना कर्णधाराचा पर्याय देतोय....पण, हार्दिकला ताफ्यात घेण्यासाठी KKR ला त्यांच्या ताफ्यातील ऑल राऊंडर कॅमेरून ग्रीनला ट्रेड करावे लागेल. कारण, एकाच संघात दोन जलदगती गोलंदाज ऑल राऊंडर संघाची प्लेइंग इलेव्हन बिघडवू शकतात. ग्रीनला २५.२ कोटींत कोलकाताने करारबद्ध केले होते आणि त्या किमतीला साजेशी कामगिरी ग्रीनला करता आलेली नाही. ग्रीनला मुंबई इंडियन्सला दिल्यास हार्दिकचा KKR चा मार्ग मोकळा होऊ शकेल आणि त्याला २५ कोटी रुपये मिळतील. पण, मुंबई इंडियन्स फक्त ग्रीनवर समाधानी होतील का, हे पाहावे लागेल. .MI Cape Town: Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाने ट्रेंट बोल्टला रिलीज केले; राशिद खान, निकोलस पूरन, कागिसो रबाडा संघात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.