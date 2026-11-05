IPL 2027 Trade News: हार्दिक पांड्या नेमका कोणत्या संघात जाणार? वाऱ्यावरच्या चर्चांनंतर BCCI ची मोठी घोषणा, लवकरच चित्र होईल स्पष्ट

When will Hardik Pandya trade decision be announced? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ ची ट्रेड विंडो आता खुली आहे आणि त्यात आता चर्चा फक्त हार्दिक पांड्याचीच रंगली आहे. मुंबई इंडियन्सचा हा कर्णधार आयपीएल २०२७ मध्ये कोणत्या फ्रँचायझीकडून खेळेल याची उत्सुकता आहे. रोहित शर्मा MI च्या कर्णधारपदी पुन्हा दिसणार का? या प्रश्नांची उत्तरं लवकरच मिळणार आहेत. पण, ट्रेड विंडो केव्हा बंद होतेय, हे तुम्हाला माहित्येय का आणि त्यानंतर काय होईल? .बीसीसीआयने आयपीएल फ्रँचायझींना त्यांचे खेळाडू कायम ठेवण्याची यादी सादर करण्याची अंतिम मुदत दोन दिवसांनी वाढवली आहे. फ्रँचायझींना आता १७ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांना कायम ठेवायच्या किंवा मुक्त करायच्या खेळाडूंना अंतिम यादी देण्याची मुदत आहे. आयपीएल २०२७ चे मिनी ऑक्शन १६ डिसेंबरला गोव्यात होणार आहे. त्यापूर्वी १५ नोव्हेंबरपर्यंत फ्रँचायझींना त्यांची यादी सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु आता त्यात दोन दिवसांनी वाढ केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.HARDIK PANDYA TRADE : हार्दिक कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळणार? बदल्यात Mumbai Indians ने केलीय २ तगड्या खेळाडूंची मागणी?.भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला पाचवा व शेवटचा वन डे सामना १५ नोव्हेंबरला होणार आहे आणि त्यामुळे बीसीसीआयने डेडलाईन वाढवली आहे. लिलावाच्या दिवशी भारत-श्रीलंका यांच्यातला वन डे सामना बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. असे असले तरी, बीसीसीआयने लिलावाच्या वेळापत्रकात बदल करण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत..फ्रँचायझींना त्यांची खेळाडू कायम ठेवण्याची आणि मुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १७ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ असेल, त्यानंतर खेळाडू नोंदणीची विंडो २३ नोव्हेंबर रोजी बंद होईल. त्यानंतर संघांना लिलावासाठी त्यांच्या पसंतीच्या खेळाडूंची अंतिम यादी सादर करण्यासाठी १ डिसेंबरपर्यंत वेळ मिळेल. खेळाडूंच्या संचांसहित अंतिम लिलाव नोंदणी ३ डिसेंबर रोजी जाहीर केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.