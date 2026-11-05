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IPL 2027 Trade News: हार्दिक पांड्या नेमका कोणत्या संघात जाणार? वाऱ्यावरच्या चर्चांनंतर BCCI ची मोठी घोषणा, लवकरच चित्र होईल स्पष्ट

Hardik Pandya IPL 2027 trade latest update: आयपीएल २०२७ च्या तयारीला वेग आला असून, हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत रोज नवनवीन चर्चा समोर येत आहेत. मुंबई इंडियन्सचा हा स्टार अष्टपैलू खेळाडू नेमका कोणत्या संघाकडून खेळणार, याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे.
Hardik Pandya IPL 2027 trade latest update

Hardik Pandya IPL 2027 trade latest update

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

When will Hardik Pandya trade decision be announced? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ ची ट्रेड विंडो आता खुली आहे आणि त्यात आता चर्चा फक्त हार्दिक पांड्याचीच रंगली आहे. मुंबई इंडियन्सचा हा कर्णधार आयपीएल २०२७ मध्ये कोणत्या फ्रँचायझीकडून खेळेल याची उत्सुकता आहे. रोहित शर्मा MI च्या कर्णधारपदी पुन्हा दिसणार का? या प्रश्नांची उत्तरं लवकरच मिळणार आहेत. पण, ट्रेड विंडो केव्हा बंद होतेय, हे तुम्हाला माहित्येय का आणि त्यानंतर काय होईल?

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