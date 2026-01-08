Cricket

Hardik Pandya : २० षटकार, ११ चौकार... हार्दिक पांड्याला आली लहर अन् करतोय कहर; १९ चेंडूंत पूर्ण केले अर्धशतक अन्...

Hardik Pandya 75 runs off 31 balls VHT match: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५ मध्ये हार्दिक पांड्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. सलग दुसऱ्या सामन्यात त्याने विरोधी गोलंदाजांवर तुफानी हल्ला चढवत केवळ १९ चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले.
Hardik Pandya 75 runs off 31 balls VHT match

Hardik Pandya 75 runs off 31 balls VHT match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vijay Hazare Trophy 2025 Hardik Pandya performance: विदर्भ संघाविरुद्धच्या वादळी शतकानंतर हार्दिक पांड्याने विजय हजारे ट्रॉफीत दुसऱ्या सामन्यात आज चंदिगढच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. बडोदा संघाने सलामीवीर नित्या पांड्या ( २) व ए पासी ( ५) हे अपयशी ठरल्यानंतर प्रियांशू मोलिया व विष्णू सोलंकी यांनी डाव सावरला होता. त्यानंतर सहाव्या क्रमांकावर हार्दिकने वादळी खेळ करताना १९ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. VHT च्या दोन सामन्यांत त्याे २० षटकार व ११ चौकार खेचले आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
hardik pandya
Chandigarh
Vijay Hazare Trophy
Baroda
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com