Hardik Pandya : २० षटकार, ११ चौकार... हार्दिक पांड्याला आली लहर अन् करतोय कहर; १९ चेंडूंत पूर्ण केले अर्धशतक अन्...

Vijay Hazare Trophy 2025 Hardik Pandya performance: विदर्भ संघाविरुद्धच्या वादळी शतकानंतर हार्दिक पांड्याने विजय हजारे ट्रॉफीत दुसऱ्या सामन्यात आज चंदिगढच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. बडोदा संघाने सलामीवीर नित्या पांड्या ( २) व ए पासी ( ५) हे अपयशी ठरल्यानंतर प्रियांशू मोलिया व विष्णू सोलंकी यांनी डाव सावरला होता. त्यानंतर सहाव्या क्रमांकावर हार्दिकने वादळी खेळ करताना १९ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. VHT च्या दोन सामन्यांत त्याे २० षटकार व ११ चौकार खेचले आहेत..बडोदा संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. रोहित धांडा व जगजित सिंग संधू यांनी बडोद्याच्या सलामीवीरांना माघारी पाठवले. प्रियांशू व विष्णू यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ७३ चेंडूंत ८० धावा जोडून बडोदा संघाला २ बाद ११ वरून ३ बाद ९१ धावांपर्यंत पोहोचवले. विष्णू ४९ चेंडूंत ८ चौकारांसह ५४ धावांवर बाद झाला. निशुंका बिर्लाने ही विकेट मिळवली. त्यानंतर आलेला कर्णधार कृणाल पांड्या २० धावांवर माघारी परतला..Arjun Tendulkar: अर्जुनचा भेदक मारा, पृथ्वी शॉ याला गंडवले; वासुकी कौशिकसह महाराष्ट्राचे ५ फलंदाज २५ धावांत तंबूत पाठवले.पण, हार्दिक व प्रियांशू जोडीने धुमाकुळ घातला. हार्दिकने १९ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना ६ षटकार खेचले. त्याने प्रियांशूसह ५१ चेंडूंत ९० धावा जोडल्या आणि त्यात हार्दिकच्या ३१ चेंडूंत ७५ धावा होत्या. हार्दिकने २ चौकार व ९ षटकारांसह २४१.९४ च्या सरासरीने फटकेबाजी केली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा बडोद्याच्या ३३.४ षटकांत ५ बाद २४६ धावा झाल्या होत्या..हार्दिकने मागील सामन्यात विदर्भविरुद्ध ९२ चेंडूंत ८ चौकार व ११ षटकारांसह १३३ धावा कुटल्या होत्या. लिस्ट ए क्रिकेटमधील हे त्याचे पहिले शतक ठऱले होते. हार्दिकला न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत संघात स्थान मिळालेले नाही. आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा डोळ्यासमोर ठेवून वर्कलोड मॅनेजमेंट म्हणून हार्दिकची निवड झाली नाही. पण, तो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आपली छाप पाडण्यासाठी सज्ज आहे. .IND vs NZ : भारतीय संघाला मोठा धक्का, मालिका सुरू होण्यापूर्वीच स्टार खेळाडू जखमी, करावी लागणार सर्जरी; T20 World Cup....हार्दिक पांड्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये आजच्या लढतीपूर्वी ११९ सामन्यांत २३८२ धावा केल्या आहेत आणि त्यात १ शतक व १३ अर्धशतकं आहेत. त्याच्या नावावर ११० विकेट्सही आहेत. त्याने भारताकडून ९४ वन डे सामन्यांत १९०४ धावा व ९१ विकेट्स घेतल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.