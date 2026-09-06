HARMANPREET KAUR: पाकिस्तानला ७ विकेट्सनी लोळवल्यानंतर हरमनप्रीत कौरचं मोठं वक्तव्य; म्हणाली, “आता आमच्यासमोर...

HARMANPREET KAUR BIG STATEMENT AFTER INDIA BEAT PAKISTAN: शनिवारी झालेल्या महिला आशिया कपमध्ये, पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय महिला संघाने दमदार कामगिरी करत पाकिस्तानच्या चारही मुंड्या चित केल्या आणि सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला आहे. हा सामना भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरसाठी(Harmanpreet Kaur) महत्त्वाचा ठरला. तिने कर्णधार म्हणून १५०वा ट्वेंटी-२० सामना खेळणारी जगातील पहिली महिला ठरली. भारताने पाकिस्तानविरुद्धचा सामना ७ विकेट्सने आपल्या नावावर केल्यानंतर हरमनप्रीत कौरने याबद्दल वक्तव्य केले आहे..झालं असं की, दुबई येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र भारतीय गोलंदाजांनी पाकिस्तानच्या फलंदाजांवर वर्चस्व गाजवत ५५ धावांवर सर्वबाद केले. गोलंदाजीमध्ये श्री चरणी आणि प्रेमा रावत यांनी प्रत्येकी ३-३ बळी घेतले. मात्र, या छोट्या लक्ष्याचा सामना करायला आल्यावर भारतीय संघाने हे लक्ष्य केवळ सामन्याच्या ९व्या षटकातच गाठले. सामन्यामध्ये श्री चरणीला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आले. मात्र, सामना जिंकल्यानंतर हरमनप्रीत कौरने आपले मत व्यक्त केले..काय म्हणाली हरमनप्रीत कौर?पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली की, हा विजय आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. आज मी सर्व खेळाडूंच्या कामगिरीवर खूप खूश आहे. आम्ही नेहमी आक्रमक खेळण्याबद्दल बोलतो, मात्र आज सर्व गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. आपल्या योजनेनुसार गोलंदाजी करणे, त्यावर टिकून राहणे आणि खेळपट्टी समजून घेणे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. पुढे बोलताना हरमन म्हणाली की, पाकिस्तानने देखील चांगली गोलंदाजी केली, परंतु महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही चांगली फलंदाजी सुरू ठेवली आणि सामना जिंकला..पुढे बोलताना ती म्हणाली की, उच्च दर्जा कायम राखणे महत्त्वाचे आहे. पुढे सांगितले की, अजून दोन सामने बाकी आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, महिला संघाला उपांत्य फेरी सहज जिंकून अंतिम फेरीत प्रवेश करण्याचा आत्मविश्वास आहे.हरमनप्रीत कौर म्हणाली, "अजून दोन सामने बाकी आहेत, आशा आहे की आम्ही चांगले क्रिकेट खेळत राहू. मी आभारी आहे आणि मला आशा आहे की असाच पाठिंबा पुढेही मिळत राहील. खेळाशिवाय माझे अस्तित्व नाही.".IND vs PAK: आज पुन्हा भारत-पाकिस्तान आमनेसामने; स्मृती मानधनाचा फॉर्म निर्णायक ठरणार, हरमनप्रीत कौरकडूनही मोठ्या खेळीची अपेक्षा.भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा पुढील सामना जपान महिला क्रिकेट संघाविरुद्ध होणार आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला टी-२० स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत भारत आणि जपान आमनेसामने येणार आहेत. हा उपांत्यपूर्व फेरीतील पहिला सामना असून, या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.