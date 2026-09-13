IND vs SL Final: फायनलमध्ये श्रीलंकेचा सामना कसा करणार? हरमनप्रीत कौरने उघड केला टीम इंडियाचा प्लॅन; फलंदाजांना दिला खास सल्ला

IND vs SL Final: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात महिला आशिया कपचा अंतिम सामना रंगणार आहे. या सामन्याआधी भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरने आपल्या संघाला एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. अंतिम सामन्यात कोणताही वेगळा प्रयोग करण्यापेक्षा आपल्या ताकदीवर विश्वास ठेवून खेळा, असं हरमनप्रीतने संघातील खेळाडूंना सांगितलं आहे. मागील वेळी श्रीलंकेने भारताला अंतिम सामन्यात हरवलं होतं. त्यामुळे यावेळी भारताचं लक्ष्य त्या पराभवाचा बदला घेत आशिया कप जिंकण्यावर असणार आहे..भारत आणि श्रीलंका हे या स्पर्धेतील दोन मजबूत संघ ठरले आहेत. त्यामुळे अंतिम सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये फारसा फरक नसल्याचं हरमनप्रीतला वाटतं. तिच्या मते, अंतिम सामन्याच्या दिवशी जो संघ चांगला खेळेल, त्याच संघाच्या हातात विजेतेपद जाईल. अंतिम सामन्याआधी पत्रकार परिषदेत बोलताना हरमनप्रीत म्हणाली की, एखादा सामना जिंकणं खूप महत्त्वाचं असताना आपल्या ताकदीवर विश्वास ठेवणं गरजेचं असतं. त्यावेळी काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा स्वतःवर आणि आपल्या निर्णयांवर विश्वास ठेवला पाहिजे..IND vs SL Final: भारत-श्रीलंका फायनलमध्ये रंगणार थरार! शेफाली-दीप्ती ठरणार गेमचेंजर; आठव्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याची संधी .दुबईच्या मैदानावर फलंदाजी करणं फारसं सोपं नसल्याचं हरमनप्रीतने मान्य केलं. त्यामुळे फलंदाजांनी सुरुवातीपासून मोठे फटके मारण्यापेक्षा काही वेळ खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं आहे, असं तिने सांगितलं. हरमनप्रीत म्हणाली की, आपल्या फलंदाजीची ताकद आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे जो फलंदाज त्या दिवशी चांगल्या स्थितीत असेल, त्याने जबाबदारी घ्यावी आणि संघाला विजयापर्यंत घेऊन जावं. सुरुवातीला काही वेळ खेळून घेतल्यानंतर फटके मारण्याचा प्रयत्न करावा आणि जो फलंदाज एकदा स्थिरावेल, त्याने शेवटपर्यंत खेळण्याचा प्रयत्न करावा..श्रीलंकेची सलामीची फलंदाज चामरी अटापट्टू हिच्याबद्दलही हरमनप्रीतला प्रश्न विचारण्यात आला. अटापट्टूला लवकर बाद करण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल, कारण ती फलंदाजी करताना किती धोकादायक ठरू शकते, हे भारतीय संघाला चांगलंच माहिती आहे. मात्र, केवळ अटापट्टूला बाद करण्यावर भारताचं लक्ष असणार नाही. श्रीलंकेच्या सर्व फलंदाजांसाठी भारताने योग्य रणनीती तयार केली आहे, असं हरमनप्रीतने सांगितलं. अंतिम सामन्यात भारतीय प्रेक्षक मोठ्या संख्येने मैदानात येतील, अशीही हरमनप्रीतला अपेक्षा आहे. प्रेक्षकांचा पाठिंबा मिळाला की खेळाडूंना आणखी ऊर्जा मिळते, असं तिने सांगितलं..दोन वर्षांपूर्वीच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेने भारताचा पराभव केला होता. भारताने त्या सामन्यात १६५ धावा केल्या होत्या. मात्र, श्रीलंकेने आठ गडी राखून हे लक्ष्य गाठत विजेतेपद पटकावलं होतं. मात्र, यावेळी त्या सामन्याचा विचार करून दबाव घेण्याची गरज नाही, असं हरमनप्रीतने स्पष्ट केलं. टी-२० क्रिकेटमध्ये त्या दिवशी जो संघ चांगला खेळतो, तोच सामना जिंकतो, असं ती म्हणाली..IND vs SL Final: भारत-श्रीलंका फायनलमध्ये रंगणार थरार! शेफाली-दीप्ती ठरणार गेमचेंजर; आठव्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याची संधी .हरमनप्रीतने आपल्या संघातील प्रत्येक खेळाडूचंही कौतुक केलं. स्पर्धेच्या वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये वेगवेगळ्या खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली, ही भारतासाठी चांगली गोष्ट असल्याचं तिने सांगितलं. संघातील प्रत्येक खेळाडू महत्त्वाची आहे आणि प्रत्येकाचं योगदान संघासाठी महत्त्वाचं आहे. ज्याला जेव्हा संधी मिळाली, तेव्हा तिने चांगली कामगिरी केली. फलंदाजांनी कठीण परिस्थितीतही धावा केल्या, तर गोलंदाजांनीही गरजेच्या वेळी संघाला महत्त्वाचे बळी मिळवून दिले. त्यामुळे अंतिम सामन्यातही संपूर्ण संघाच्या एकत्रित कामगिरीवर भारताचं लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.