Cricket

Viral Video:"‘मी का थांबावं?’ निवृत्तीच्या प्रश्नावर हरमनप्रीतचा पलटवार; चाहत्यांना आठवला धोनीचा Viral Moment"

Fans Compare Harmanpreet Kaur Reaction to MS Dhoni Viral Video: हरमनप्रीत कौरने पत्रकार परिषदेत निवृत्तीच्या प्रश्नावर दिलेल्या मजेशीर उत्तराने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला. तिची तुलना एमएस धोनीच्या प्रसिद्ध पत्रकार परिषदेशी केली जात आहे.
Fans Compare Harmanpreet Kaur Reaction to MS Dhoni Viral Video

Fans Compare Harmanpreet Kaur Reaction to MS Dhoni Viral Video

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Fans Compare Harmanpreet Kaur Reaction to MS Dhoni Viral Video: आयसीसी(ICC) महिला टी-२० विश्वचषकाची सुरुवात १२ जूनपासून होणार आहे. त्याआधी झालेल्या कर्णधारांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने एमएस धोनीच्या(MS DHONI) आठवणींना उजाळा देणारा एक क्षण निर्माण केला.

हरमनप्रीत कौर(Harmanpreet Kaur) ही तिच्या दहाव्या विश्वचषक स्पर्धेत खेळण्यासाठी सज्ज झाली आहे. मात्र, त्याआधी अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. ही तिची शेवटची स्पर्धा असू शकते, अशी चर्चा सध्या रंगत आहे. भारतीय महिला संघ १२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी सज्ज झाला आहे.

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