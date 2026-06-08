Viral Video:"‘मी का थांबावं?’ निवृत्तीच्या प्रश्नावर हरमनप्रीतचा पलटवार; चाहत्यांना आठवला धोनीचा Viral Moment"

Fans Compare Harmanpreet Kaur Reaction to MS Dhoni Viral Video: आयसीसी(ICC) महिला टी-२० विश्वचषकाची सुरुवात १२ जूनपासून होणार आहे. त्याआधी झालेल्या कर्णधारांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने एमएस धोनीच्या(MS DHONI) आठवणींना उजाळा देणारा एक क्षण निर्माण केला. हरमनप्रीत कौर(Harmanpreet Kaur) ही तिच्या दहाव्या विश्वचषक स्पर्धेत खेळण्यासाठी सज्ज झाली आहे. मात्र, त्याआधी अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. ही तिची शेवटची स्पर्धा असू शकते, अशी चर्चा सध्या रंगत आहे. भारतीय महिला संघ १२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी सज्ज झाला आहे..मात्र, दरम्यान लंडनमध्ये पत्रकारांसोबत झालेला हरमनप्रीतचा संवाद सध्या खूप व्हायरल होत आहे. या संवादात हरमनप्रीतने निवृत्तीच्या चर्चा फेटाळून लावल्या. एका पत्रकाराने ३७ वर्षीय हरमनप्रीतला आगामी स्पर्धा तिचा शेवटचा विश्वचषक असेल का, असा प्रश्न विचारला. मात्र त्या प्रश्नावर हरमनप्रीतनेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ती म्हणाली, "का? मी थांबावं असं तुम्हाला वाटतं?" जेव्हा पत्रकाराने नकारार्थी उत्तर दिले, तेव्हा हरमनप्रीतने उलट विचारले, "मग तुम्ही हा प्रश्न का विचारत आहात?" हरमनप्रीतच्या या संवादाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..या व्हिडीओची चर्चा भारतीय चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि तिच्या प्रसंगावधानाचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे. आता या संवादाची तुलना अनेकांनी एमएस धोनीच्या सर्वात अविस्मरणीय पत्रकार परिषदांपैकी एका क्षणाशी केली आहे..Sourav Ganguly Interview : मला ‘फेज टू’चा धोनी आवडत नाही, असं का म्हणाला सौरव गांगुली? 'त्या' सामन्याबाबतही केला मोठा खुलासा.धोनीचा तो व्हिडओ ही गोष्ट आहे २०१६ च्या टी-२० विश्वचषकातील. वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना गमावल्यानंतर एका ऑस्ट्रेलियन पत्रकाराने धोनीला त्याच्या निवृत्तीबाबत प्रश्न विचारला होता.त्या प्रश्नावर रागावण्याऐवजी धोनीने त्या पत्रकारालाच जवळ बोलावले आणि त्याची मजेशीर पद्धतीने फिरकी घेतली. धोनी म्हणाला, "ये इथे, आपण जरा मजा करूया." त्यानंतर तो पत्रकार धोनीजवळ गेला. धोनीने त्याच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि विचारले, "तुला वाटतं का मी निवृत्त व्हावं?" पत्रकार म्हणाला, "नाही, मला फक्त विचारायचं होतं."त्यावर धोनी म्हणाला, "मला वाटलं होतं की हा प्रश्न भारतीय मीडियातील कोणीतरी विचारेल. जर भारतीय पत्रकार असता, तर मी त्याला विचारलं असतं की तुझ्या घरात तुझा मुलगा किंवा भाऊ विकेटकीपर आहे का, जो भारतासाठी खेळू शकेल?" यावर संपूर्ण हॉलमध्ये हशा पिकला होता..पुढे धोनी म्हणाला, "बरं, मला पळताना पाहून तुला मी अनफिट वाटतो का?" त्यावर पत्रकाराने "नाही" असे उत्तर दिले आणि धोनी अजूनही वेगाने धावतो असेही सांगितले. त्यानंतर धोनी म्हणाला, "तुला वाटतं का मी २०१९ चा विश्वचषक खेळू शकेन?" पत्रकार म्हणाला, "हो, नक्कीच!" मग धोनी हसत म्हणाला, "मग मित्रा, तूच माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहेस." धोनीने अगदी हसत-खेळत पत्रकाराकडूनच वदवून घेतले की तो खेळण्यासाठी पूर्णपणे फिट आहे. हा व्हिडीओ आजही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतो..तसाच एक क्षण आता हरमनप्रीत कौरसोबतही घडलेला दिसत आहे. जवळपास एका दशकानंतर हरमनप्रीतने निवृत्तीच्या अटकळांवर थेट भाष्य करण्याऐवजी पुन्हा एकदा पत्रकारावरच लक्ष केंद्रित करत तसाच अंदाज दाखवला.नोव्हेंबरमध्ये मायदेशात प्रथमच ५० षटकांचा विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय महिला संघ आता २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात उतरत आहे. 'विमेन इन ब्लू' संघाने अद्याप टी-२० विश्वचषक जिंकलेला नाही आणि हा दुष्काळ संपवण्याचे त्यांचे मोठे ध्येय असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.